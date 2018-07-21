Книгу о Денисе Тене издали в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Книгу, посвященную талантливому казахстанскому фигуристу Денису Тену, издали в Казахстане.

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На 60 страницах книги «Наш Денис» представлены биография, яркие интервью спортсмена, а также его высказывания о стране, семье и жизни.

На страницах издания собраны редкие фотографии совсем юного Дениса, памятные фото с соревнований и различных мероприятии.

Кроме это, читатели увидят воспоминания мировых и казахстанских звезд о фигуристе. Также в книгу, созданную по инициативе министерства культуры и спорта, вошли стихи, посвященные молодому спортсмену.