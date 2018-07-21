Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американец прокатился на «Сапсане» из Петербурга в Москву - СМИ
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Земфира рассказала, планирует ли заводить ребенка
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Принцесса Диана, Ким Кардашьян и еще 5 любительниц шахмат
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Миллиардер Неклюдов сбил ребенка и умер - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Екатерина Климова примерила мини-платье с кроссовками
Принцесса Диана, Ким Кардашьян и еще 5 любительниц шахмат
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
09:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Книгу о Денисе Тене издали в Казахстане

Книга издана тиражом в пять тысяч экземпляров, она распространяется бесплатно в библиотеках Астаны.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Книгу, посвященную талантливому казахстанскому фигуристу Денису Тену, издали в Казахстане.

Читайте также
Геннадий Головкин прибыл на гражданскую панихиду по Денису Тену в Алматы

На 60 страницах книги «Наш Денис» представлены биография, яркие интервью спортсмена, а также его высказывания о стране, семье и жизни.

На страницах издания собраны редкие фотографии совсем юного Дениса, памятные фото с соревнований и различных мероприятии.

Кроме это, читатели увидят воспоминания мировых и казахстанских звезд о фигуристе. Также в книгу, созданную по инициативе министерства культуры и спорта, вошли стихи, посвященные молодому спортсмену.

Книга «Наш Денис» издана тиражом пять тысяч экземпляров. Распространяется книга бесплатно в библиотеках Астаны.

Все новости региона
 Самолет выкатился за полосу в Астане: причиной могла стать ошибка персонала
Денис Тен о жизни, спорте и любви: цитаты и яркие фото
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Россия может принять летние Олимпийские игры
«Головоломка для мозга»: в Сети обсуждают оптическую иллюзию
Где находится самый известный бамбуковый тоннель (фото)
Спорт
Черчесову — автограф, клубам — стадионы Президент России Владимир Путин подвел итоги чемпионата мира по футболу
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь