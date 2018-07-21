В Металлургическом районе Челябинска закроют движение

Закрывают движение транспорта в Металлургическом районе, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ограничение вводят на улице Прокатной от переулка Прокатного 1-го до переулка Прокатного 2-го с 8:00 часов 23 июля.