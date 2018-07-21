В Металлургическом районе Челябинска закроют движение
Потерпеть легкие неудобства придется челябинским автомобилистам с утра понедельника, 23 июля.
Потерпеть легкие неудобства придется челябинским автомобилистам с утра понедельника, 23 июля.
Закрывают движение транспорта в Металлургическом районе, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Ограничение вводят на улице Прокатной от переулка Прокатного 1-го до переулка Прокатного 2-го с 8:00 часов 23 июля.
Эти меры необходимы ради строительства подводящего газопровода. Водителям следует заранее позаботиться о пути объезда этого участка. Ограничения снимут в 20:00 часов 3 августа.