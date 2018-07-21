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16:47 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Металлургическом районе Челябинска закроют движение

Потерпеть легкие неудобства придется челябинским автомобилистам с утра понедельника, 23 июля.

Закрывают движение транспорта в Металлургическом районе, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ограничение вводят на улице Прокатной от переулка Прокатного 1-го до переулка Прокатного 2-го с 8:00 часов 23 июля.

Эти меры необходимы ради строительства подводящего газопровода. Водителям следует заранее позаботиться о пути объезда этого участка. Ограничения снимут в 20:00 часов 3 августа.

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