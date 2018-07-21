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09:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Можно пить: Петербург стал городом с самой чистой водой

О том, что из «синих» кранов течет самая чистая вода в России, рассказал «Водоканал Санкт-Петербурга» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

Источник: Комсомольская правда

В числе лучших также Москва и Северная Осетия. Действительно, есть, чем гордиться.

— Все центральные источники питьевого водоснабжения города полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, — озвучивают статистику на предприятии. — Сети водоснабжения, по мнению специалистов Федеральной службы, находятся в идеальном состоянии.

В «Водоканале» напомнили, что с 2007 года используют двухступенчатую технологию обеззараживания воды — химическим и физическим способами.

— Эта комбинация позволяет гарантировать эпидемиологическую безопасность водоснабжения, а также полное соответствие микробиологических показателей качества воды действующим нормативам, — говорят в прес-службе предприятия.

Запах и нефтепродукты удаляет другая система — дозирования порошкообразного активированного угля. Как известно, это сорбент, который «впитывает» все нехорошие элементы. А следят за качеством воды на всех станциях города аборигенные речные раки и рыбы.

— Если в воде, которую берут из Невы, окажутся токсичные вещества, у раков участится сердцебиение, а у рыб резко изменится поведение, — объясняют специалисты. — Такая система биомониторинга.

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