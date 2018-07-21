Можно пить: Петербург стал городом с самой чистой водой
О том, что из «синих» кранов течет самая чистая вода в России, рассказал «Водоканал Санкт-Петербурга» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии
О том, что из «синих» кранов течет самая чистая вода в России, рассказал «Водоканал Санкт-Петербурга» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии
В числе лучших также Москва и Северная Осетия. Действительно, есть, чем гордиться.
— Все центральные источники питьевого водоснабжения города полностью соответствуют
В «Водоканале» напомнили, что с 2007 года используют двухступенчатую технологию обеззараживания воды — химическим и физическим способами.
— Эта комбинация позволяет гарантировать эпидемиологическую безопасность водоснабжения, а также полное соответствие микробиологических показателей качества воды действующим нормативам, — говорят в
Запах и нефтепродукты удаляет другая система — дозирования порошкообразного активированного угля. Как известно, это сорбент, который «впитывает» все нехорошие элементы. А следят за качеством воды на всех станциях города аборигенные речные раки и рыбы.
— Если в воде, которую берут из Невы, окажутся токсичные вещества, у раков участится сердцебиение, а у рыб резко изменится поведение, — объясняют специалисты. — Такая система биомониторинга.