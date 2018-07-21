Россияне назвали Александра Лукашенко наиболее эффективным зарубежным лидером
Чуть больше месяца назад СБ опубликовала данные республиканского соцопроса, проведенного
Чуть больше месяца назад СБ опубликовала данные республиканского соцопроса, проведенного
Но, как писал Сергей Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстояньи. На этой неделе на сайте сибирского информационного агентства Альтаир завершилось электронное голосование по вопросу Кто из лидеров зарубежных государств наиболее эффективен в отстаивании интересов своей страны?
В первые дни голосования лидировал Председатель КНР, генеральный секретарь компартии Китая Си Цзиньпин, однако уже вскоре вперед вырвался Президент Беларуси Александр Лукашенко, — отмечает ИА Альтаир. — Затем преимущество Батьки постепенно, но неуклонно возрастало. В итоге Лукашенко финишировал первым с результатом 29,9 процента. У Си Цзиньпина второй результат — 18,7 процента. Как следует из результатов опроса, кандидатуру президента США Дональда Трампа предпочли назвать 7,2 процента опрошенных. Всего для голосования было предложено 28 кандидатур зарубежных лидеров.
Иными словами, внешние исследования вполне коррелируют с внутренними опросами.
Напомним, согласно обнародованным в конце 2017 года данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), именно президенты Беларуси и Казахстана стали среди россиян лидерами в рейтинге доверия главам государств — членов СНГ. Рейтинг доверия к Александру Лукашенко был зафиксирован на уровне 62 процентов, Нурсултану Назарбаеву — 56 процентов. Кроме того, именно Беларусь и Казахстан были названы самыми стабильными и успешными.
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