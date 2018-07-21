Россияне назвали Александра Лукашенко наиболее эффективным зарубежным лидером

Но, как писал Сергей Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстояньи. На этой неделе на сайте сибирского информационного агентства Альтаир завершилось электронное голосование по вопросу Кто из лидеров зарубежных государств наиболее эффективен в отстаивании интересов своей страны?

В первые дни голосования лидировал Председатель КНР, генеральный секретарь компартии Китая Си Цзиньпин, однако уже вскоре вперед вырвался Президент Беларуси Александр Лукашенко, — отмечает ИА Альтаир. — Затем преимущество Батьки постепенно, но неуклонно возрастало. В итоге Лукашенко финишировал первым с результатом 29,9 процента. У Си Цзиньпина второй результат — 18,7 процента. Как следует из результатов опроса, кандидатуру президента США Дональда Трампа предпочли назвать 7,2 процента опрошенных. Всего для голосования было предложено 28 кандидатур зарубежных лидеров.

Иными словами, внешние исследования вполне коррелируют с внутренними опросами.

Напомним, согласно обнародованным в конце 2017 года данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), именно президенты Беларуси и Казахстана стали среди россиян лидерами в рейтинге доверия главам государств — членов СНГ. Рейтинг доверия к Александру Лукашенко был зафиксирован на уровне 62 процентов, Нурсултану Назарбаеву — 56 процентов. Кроме того, именно Беларусь и Казахстан были названы самыми стабильными и успешными.