Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский боксёр Усик обратился к РФ перед боем с Гасиевым - СМИ
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Ольга Бузова показала, на какие жертвы идет ради красивых фото
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Что считать недоливом на АЗС и как добиться правды
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
11:33 (мск), источник: Podrobno.uz

Столичная милиция опровергла избиение бизнесмена Джахонгира Умарова

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел Ташкента опровергло информацию об избиении сотрудниками правоохранительных органов бизнесмена Джахонгира Умарова, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ранее в ряде зарубежных СМИ появилась информация о том, бизнесмен Джахонгир Умаров, являющийся владельцем предприятия «Интеграл Инвест», был задержан сотрудниками правопорядка. По словам его родственников, ему в ходе задержания был подброшен опиум.

Читайте также
В Ташкенте проходят ночные рейды против стритрейсеры и пьяных водителей

«В сети Интернет распространяется информация о якобы незаконных действиях сотрудников ГУВД Ташкента, примененных в отношении Джахонгира Умарова. Считаем, что приведенные факты и выводы поспешны. Сообщаем, что при проведении 22 января текущего года оперативных мероприятий в офисе, где работает Умаров, при нем было обнаружено и изъято наркотическое средство “опий” общим весом 10,22 грамма», — отметили в ГУВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия действия Умарова были квалифицированы по статье 276 части 2 пункт «а» (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами без цели сбыта) Уголовного кодекса.

«На момент задержания у мужчины уже имелись гематомы и царапины на теле, что подтверждается документальными пояснениями самого задержанного», — отметили в ГУВД.

Все новости региона
 Денис Истомин проиграл в первом круге Уимблдона
Во всех детских домах после случаев насилия в Маргилане и Ташобласти установят камеры
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков
Экологи предсказали катаклизмы на востоке России
Ученые нашли следы аварии на «Фукусиме» в калифорнийском вине
Спорт
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али 21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь