Столичная милиция опровергла избиение бизнесмена Джахонгира Умарова

Источник: Podrobno.uz

Ранее в ряде зарубежных СМИ появилась информация о том, бизнесмен Джахонгир Умаров, являющийся владельцем предприятия «Интеграл Инвест», был задержан сотрудниками правопорядка. По словам его родственников, ему в ходе задержания был подброшен опиум.

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«В сети Интернет распространяется информация о якобы незаконных действиях сотрудников ГУВД Ташкента, примененных в отношении Джахонгира Умарова. Считаем, что приведенные факты и выводы поспешны. Сообщаем, что при проведении 22 января текущего года оперативных мероприятий в офисе, где работает Умаров, при нем было обнаружено и изъято наркотическое средство “опий” общим весом 10,22 грамма», — отметили в ГУВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия действия Умарова были квалифицированы по статье 276 части 2 пункт «а» (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами без цели сбыта) Уголовного кодекса.