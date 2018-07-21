За хищение 4 млрд рублей бывшему банкиру могут дать 10 лет
Защита просит назначить бывшему директору Новокузнецкого муниципального банка условное наказание.
Защита просит назначить бывшему директору Новокузнецкого муниципального банка условное наказание.
Новокузнецк, 21 июля —
На очередном заседании Центрального районного суда Новокузнецка защитники подсудимого предложили назначить наказание в виде условного лишения свободы. Ранее обвинение запросило в качестве наказания для
Суд объявил перерыв до 15 августа, чтобы подсудимый подготовился к последнему слову.
По версии следствия, директор Новокузнецкого муниципального банка с 2012 по декабрь 2013 года составил и подписал протоколы собрания Совета директоров банка об обеспечении выполнения ЗАО СК «Южкузбасстрой» обязательств перед кредитными организациями на сумму свыше 3 млрд рублей. Одним из руководителей этой организации являлся отец обвиняемого. После того как ЗАО СК «Южкузбасстрой» не исполнил свои обязательства, со счетов банка было списано 3 млрд 253 млн рублей. Центробанк отозвал у НМБ лицензию.
Кроме того, как полагает следствие, подсудимый с 2010 по 2013 год организовал незаконное списание со счетов потерпевших 1 млрд 125 млн рублей.