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08:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

За хищение 4 млрд рублей бывшему банкиру могут дать 10 лет

Защита просит назначить бывшему директору Новокузнецкого муниципального банка условное наказание.

Новокузнецк, 21 июля — АиФ-Кузбасс. Окончены прения сторон по уголовному делу о хищении средств клиентов Новокузнецкого муниципального банка, сообщает прокуратура Кемеровской области.

На очередном заседании Центрального районного суда Новокузнецка защитники подсудимого предложили назначить наказание в виде условного лишения свободы. Ранее обвинение запросило в качестве наказания для экс-директора Новокузнецкого муниципального банка, обвиняемого в хищении и злоупотреблении полномочиями на сумму более 4 млрд рублей, 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, два года лишения права заниматься деятельностью по управлению организациями и штраф в размере 800 тыс. рублей.

Суд объявил перерыв до 15 августа, чтобы подсудимый подготовился к последнему слову.

По версии следствия, директор Новокузнецкого муниципального банка с 2012 по декабрь 2013 года составил и подписал протоколы собрания Совета директоров банка об обеспечении выполнения ЗАО СК «Южкузбасстрой» обязательств перед кредитными организациями на сумму свыше 3 млрд рублей. Одним из руководителей этой организации являлся отец обвиняемого. После того как ЗАО СК «Южкузбасстрой» не исполнил свои обязательства, со счетов банка было списано 3 млрд 253 млн рублей. Центробанк отозвал у НМБ лицензию.

Кроме того, как полагает следствие, подсудимый с 2010 по 2013 год организовал незаконное списание со счетов потерпевших 1 млрд 125 млн рублей.

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