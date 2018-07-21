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11:23 (мск), источник: Sputnik.md

Погода в Молдове: на смену африканской жаре приходят тропические ливни

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Местами пройдёт дождь, переходящий в грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 73% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Sputnik.md

Температура воздуха ночью составит +16…+18 С. Днём воздух прогреется до +29°С.

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Ветер будет умеренным, но при грозе порывистым. Атмосферное давление ниже нормы.

В последующие сутки Молдову ждёт дождливая погода: на смену жаре в страну придут ливни. Температура воздуха существенно не изменится.

Народные приметы.

Говорят, что именно на Прокопия начинают жатву. Кроме того, к 21 июля появляются грузди, за которыми отправляются в лес. Рожь и черницы поспевают практически одновременно. Люди в это время в течение всего дня находятся в полях, поскольку производится уборка ржи. Принято было завязывать первый сжатый 21 июля сноп. Его перевязывали рушником и хранили в переднем углу избы до праздника Покрова Богородицы, после чего скармливали домашнему скоту, считая, что коровы и козы в этом случае зимой более охотно будут есть подготовленный для них корм.

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