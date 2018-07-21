Погода в Молдове: на смену африканской жаре приходят тропические ливни

Говорят, что именно на Прокопия начинают жатву. Кроме того, к 21 июля появляются грузди, за которыми отправляются в лес. Рожь и черницы поспевают практически одновременно. Люди в это время в течение всего дня находятся в полях, поскольку производится уборка ржи. Принято было завязывать первый сжатый 21 июля сноп. Его перевязывали рушником и хранили в переднем углу избы до праздника Покрова Богородицы, после чего скармливали домашнему скоту, считая, что коровы и козы в этом случае зимой более охотно будут есть подготовленный для них корм.