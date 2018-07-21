Минчанин поставил 3,2 рубля на футбольные матчи и выиграл 16 тысяч
Причем победе поспособствовала счастливая случайность. На призовые счастливчик купит жене обещанную шубу и сделает подарки детям.
Причем победе поспособствовала счастливая случайность. На призовые счастливчик купит жене обещанную шубу и сделает подарки детям.
Житель Минска поставил всего 3,2 рубля на футбол, включая финал чемпионата мира, а выиграл 16 017 рублей.
— Там, где я делал прогноз, это не букмекерская контора. Там есть призовой фонд, игроки соревнуются между собой, делают
Мбаппе в финале забил четвертый мяч для Франции. Андрей думал, что ставка не сыграла. Но потом его ждал сюрприз.
— Когда французы забили 4-й гол, почувствовал, что проиграл. Я был уверен, что поставил на тройку французов. Утром, когда проверил итоги, просто не поверил. Оказалось, что ошибся и поставил на четверку. Можно сказать, это рука Бога. 4 — не моя цифра, тем более слишком много голов для финала.
Андрей был единственным, кто угадал все три результата матчей в этом розыгрыше. Если бы счета угадали, например, сто человек, призовой фонд делили бы на всех победителей.
— Джекпот, как правило, выигрывает тот, кто ставит на сенсацию. Любой сенсационный результат. Я ставлю стандартные 1:1 и, например, сенсационные 4:3. То есть стандартный набор распространенных результатов, а один исход ставлю на сенсацию.
С выигрыша первыми покупками станут подарки для родных:
— Давно обещал супруге купить шубу. Может, еще рано, но, как говорится, готовь сани летом. У нас двое детей, им тоже обязательно сделаю хорошие сюрпризы.