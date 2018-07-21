Минчанин поставил 3,2 рубля на футбольные матчи и выиграл 16 тысяч

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска поставил всего 3,2 рубля на футбол, включая финал чемпионата мира, а выиграл 16 017 рублей.

— Там, где я делал прогноз, это не букмекерская контора. Там есть призовой фонд, игроки соревнуются между собой, делают прогнозы-ставки, джекпот может переходить из розыгрыша в розыгрыш по нарастающей. Организаторы для прогнозов предлагают три матча, в которых надо предсказать счет в основное время. Причем можно делать несколько комбинаций счета, например команда А забьет 0, 1, 2, мяча, команда Б — 1, 2, 3. Но чем больше комбинаций, тем больше будет сумма ставки (стоимость одной комбинации — 20 копеек). В тот розыгрыш для прогноза предлагали два матча чемпионата США (МЛС) и финал чемпионата мира Франция — Хорватия. Несильно зная американские команды, просто поставил на счет 0:0 («Лон-Анжелес» — «Портленд Тимберс») и 1:1 («Атланта-Юнайтед» — «Сиэтл Саундерс») — часто именно так завершаются матчи. На финал ставил, что французы забьют от 0 до 3 голов, на хорватов — точно так же, — рассказал нам Андрей.

Мбаппе в финале забил четвертый мяч для Франции. Андрей думал, что ставка не сыграла. Но потом его ждал сюрприз.

— Когда французы забили 4-й гол, почувствовал, что проиграл. Я был уверен, что поставил на тройку французов. Утром, когда проверил итоги, просто не поверил. Оказалось, что ошибся и поставил на четверку. Можно сказать, это рука Бога. 4 — не моя цифра, тем более слишком много голов для финала.

Андрей был единственным, кто угадал все три результата матчей в этом розыгрыше. Если бы счета угадали, например, сто человек, призовой фонд делили бы на всех победителей.

— Джекпот, как правило, выигрывает тот, кто ставит на сенсацию. Любой сенсационный результат. Я ставлю стандартные 1:1 и, например, сенсационные 4:3. То есть стандартный набор распространенных результатов, а один исход ставлю на сенсацию.

С выигрыша первыми покупками станут подарки для родных: