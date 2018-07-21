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10:23 (мск), источник: Sputnik.by

Аргентинские СМИ нафантазировали до за $20 млн для Марадоны в Минске

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Председатель правления брестского футбольного клуба «Динамо» Диего Марадона поселится в Минске в особняке за 20 миллионов долларов, сообщают аргентинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Марадона 16 июля впервые посетил Беларусь в новом статусе — босса брестского «Динамо». Легендарный аргентинец пообщался с журналистами и заявил, что не против остаться жить в Бресте после завершения карьеры. Он также поддержал свою команду в матче чемпионата Беларуси против солигорского «Шахтера» (1:3).

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Накануне аргентинское издание Clarin сообщило, что Марадона, когда вернется из Аргентины, будет жить в Минске в шикарном доме стоимостью 20 миллионов долларов. В особняке — семь комнат, бассейны с подогревом, парк и аэродром. На работу в Брест Марадона будет летать на самолете. Кроме того, из Аргентины босс «Динамо» собирается перевезти в Беларусь две свои машины: BMW i8 и Rolls Royce Phantom.

Белорусские СМИ изучили рынок недвижимости и пришли к выводу, что подобных особняков в Минске нет. За такие деньги, по информации Tribuna.com, в столице можно приобрести бизнес-центр, а самый дорогой коттедж стоит четыре миллиона — он находится в Веснинке.

Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, комментируя информацию о новом месте жительства Марадоны, отметила, что в Бресте уже найдены несколько вариантов, «но к окончательному еще не пришли». «Аргентинский источник основывается на своей фантазии», — приводит ее слова Tut.by.

Напомним, брестское «Динамо» и Марадоны заключили трехлетнее соглашение в начале мая. Согласно контракту, аргентинец будет отвечать в клубе за формирование команды, переходы игроков и развитие детского футбола.

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