Аргентинские СМИ нафантазировали до за $20 млн для Марадоны в Минске

Марадона 16 июля впервые посетил Беларусь в новом статусе — босса брестского «Динамо». Легендарный аргентинец пообщался с журналистами и заявил, что не против остаться жить в Бресте после завершения карьеры. Он также поддержал свою команду в матче чемпионата Беларуси против солигорского «Шахтера» (1:3).

Читайте также Домрачеву снова поместили на марку

Накануне аргентинское издание Clarin сообщило, что Марадона, когда вернется из Аргентины, будет жить в Минске в шикарном доме стоимостью 20 миллионов долларов. В особняке — семь комнат, бассейны с подогревом, парк и аэродром. На работу в Брест Марадона будет летать на самолете. Кроме того, из Аргентины босс «Динамо» собирается перевезти в Беларусь две свои машины: BMW i8 и Rolls Royce Phantom.

Белорусские СМИ изучили рынок недвижимости и пришли к выводу, что подобных особняков в Минске нет. За такие деньги, по информации Tribuna.com, в столице можно приобрести бизнес-центр, а самый дорогой коттедж стоит четыре миллиона — он находится в Веснинке.

Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, комментируя информацию о новом месте жительства Марадоны, отметила, что в Бресте уже найдены несколько вариантов, «но к окончательному еще не пришли». «Аргентинский источник основывается на своей фантазии», — приводит ее слова Tut.by.