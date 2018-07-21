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09:34 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Тайны Эллады, иврит и урок от собаки Тайги: как провести выходные

Выучить испанский, греческий или иврит, послушать «Animal ДжаZ» и узнать, как сохранить экобаланс в мегаполисе — рассказываем куда сходить в выходные.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Для тех, кто не боится дождей, которые сохранятся в столице до середины следующей недели, мы подобрали лучшие события. В эти выходные можно будет посетить открытые уроки, на которых помогут подтянуть знания греческого или испанского языков. А если отправитесь в парки, то попадете на фестивали или концерты. Где и что послушать, а также куда отправиться полиглотам, читайте в нашей подборке.

Авангард 1920-х годов на страницах книг Маяковского

Дата: 18 июля — 18 августа

Время: 11:00-19:00

Место: Культурный центр ЗИЛ, детская библиотека (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

Возрастные ограничения: 0+

Увидеть, как Владимир Маяковский сотрудничал с авангардными художниками, можно в Культурном центре ЗИЛ. В детской библиотеке центра открыта выставка, посвященная 125-летию со дня рождения поэта. В экспозиции представлены фрагменты книг, которые выходили в 1920-е годы. Над их оформлением работали художники Николай Денисовский, Борис Покровский, Кирилл Зданевич, Лидия Попова, Ниссон Шифрин, Николай Купреянов, Петр Алякринский, Наталия Ушакова, Ирэна Сундерланд.

Завершение акции «День без турникетов»

Дата: 21 июля

Посмотреть, как работают заводы, предприятия и цеха, познакомиться с профессионалами своего дела — все это можно во время дня без турникетов. Суббота — последний день акции, но в этот же день еще можно успеть попасть, например, на «БеспринцЫпные семейные чтения» в технопарке «Нагатино». Рассказы современных российских писателей юным и взрослым слушателям прочтут Александр Цыпкин, Александр Маленков и Сергей Гармаш. Регистрация открыта на сайте.

Испанский и аппликация под открытым небом

Дата: 20-22 июля

Время: 10:00-19:00

Место: парк «Сокольники», Фонтанная площадь (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1)

Возрастные ограничения: 0+

Азам испанского языка научат на мастер-классе в парке «Сокольники» во время ежегодного фестиваля «Сок лета». На праздник можно отправиться и с детьми, для них проводят занятие, на котором учат рисовать с помощью цветного песка и создавать аппликации. В этот день в парке будут звучать латиноамериканские ритмы, выступят группы, которые играют в разных стилях — от хиппи, рок-н-ролла до кантри и классического рока.

Тайны Эллады на греческом языке

Дата: 21 июля

Время: 16:00-18:00

Место: Парк Горького (улица Крымский Вал, дом 9)

Возрастные ограничения: 0+

Почему Эллада привлекательна для путешественников и какие тайны она скрывает? Об этом расскажут в лектории Парка Горького, где пройдет занятие в форме дискуссии по греческому языку. Вести его будет Екатерина Голикова. Слушатели смогут выучить необходимые фразы для путешествия. Лекция бесплатная, но необходима регистрация по телефону: +7 (495) 966−31−08 или на сайте.

Научиться добру у собаки

Дата: 21 июля

Время: 12:00-20:00

Место: сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, дом 3)

Возрастные ограничения: 0+

В субботу в саду «Эрмитаж» пройдет Московский фестиваль волонтеров, который ежегодно привлекает больше тысячи зрителей. Гости услышат выступления лидера группы «Конец фильма» Евгения Феклистова, участников команд «Дайте Два» и «Йорш», Руслана Масюкова и других музыкантов и коллективов. Посмотреть здесь можно будет и дефиле, во время которого представят модную одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы также подготовили интерактивную программу: художественные выставки, инклюзивный квест «Безграничные возможности», спектакль волонтерского кукольного театра и разнообразные мастер-классы. А научиться добру можно будет на занятии с собакой по кличке Тайга.

Хиты «Animal ДжаZ»

Дата: 21 июля

Время: 19:30-21:00

Место: технопарк «Нагатино» (Варшавское шоссе, дом 28а)

Возрастные ограничения: 6+

Лучшие хиты «Animal ДжаZ» можно будет послушать в субботу. Петербургская группа выступит в технопарке «Нагатино». По словам вокалиста коллектива Александра Красовицкого, во время каждого выступления он может пройти и пробежать на сцене до трех километров.

Необходима регистрация.

Экосоветы на каждый день

Дата: 21 июля

Время: 13:00-21:00

Место: Измайловский парк (аллея Большого Круга, дом 7)

Возрастные ограничения: 0+

Заняться фитнесом или йогой и узнать, как сохранить экологический баланс даже в черте города, можно на экомузыкальном фестивале «Зеленая улица» в Измайловском парке. Для детей пройдут мастер-классы, а взрослым профессиональные экологи дадут простые экосоветы на каждый день. На главной сцене парка выступят финалистка шоу «Голос-5» Луиза Имангулова и ее группа «Якруна», а также Аурика Мгои и кавер-группа «MonoMoore».

Джаз и марш: духовая музыка в «Коломенском»

Дата: 22 июля

Время: 15:00-16:30

Место: музей-заповедник «Коломенское», дворец царя Алексея Михайловича (проспект Андропова, дом 39, строение 69)

Возрастные ограничения: 12+

Хотите послушать ансамбль барабанщиц «Москвички» под руководством заслуженного работника культуры России Виктора Селезнева или духовой оркестр ГУ МЧС Москвы под управлением дирижеров Игоря Иванова и Александра Соловьева? Тогда в эти выходные стоит отправиться в музей-заповедник «Коломенское» на фестиваль духовой музыки «Лето в “Коломенском”». В этом году для гостей подготовили разнообразные музыкальные программы — от военных маршей до джазовых композиций.

The Same: как устроен человек

Дата: 22 июля

Время: 19:30-21:00

Место: Культурный центр ЗИЛ, зал-конструктор (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

Возрастные ограничения: 6+

В Культурном центре ЗИЛ выступит ансамбль The Same. Коллектив представит свою новую программу, в нее вошли произведения российских и украинских композиторов. Например, можно будет услышать «Домашние песни» Даниила Пильчена, написанные на стихотворения Федерико Гарсии Лорки, и La Belle Dame sans Merci Валентина Сильвестрова (на стихотворение Джона Китса).

Участники ансамбля The Same во время выступлений рассказывают о сложности человеческого устройства, жизни чувства, связи эмоционального и рационального, искусственного/искусного и непосредственного. Необходима регистрация.

Узнать культуру и историю народа через иврит

Дата: 22 июля — 31 августа

Время: 13:00-14:30

Место: парк искусств «Музеон», павильон «Школа» (улица Крымский Вал, владение 2)

Возрастные ограничения: 0+

Лекции, мастер-классы, научные концерты, литературные дуэли, открытые дебаты — и все это на иврите. В парке искусств «Музеон» пройдет серия бесплатных занятий, будут учить государственному языку Израиля. На уроках расскажут, есть ли в иврите гласные и заглавные буквы и как система языка сказалась на культуре и истории народа.

Занятия будут проходить каждое воскресенье в павильоне «Школа». Необходима регистрация.

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