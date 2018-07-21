Тайны Эллады, иврит и урок от собаки Тайги: как провести выходные
Выучить испанский, греческий или иврит, послушать «Animal ДжаZ» и узнать, как сохранить экобаланс в мегаполисе — рассказываем куда сходить в выходные.
Выучить испанский, греческий или иврит, послушать «Animal ДжаZ» и узнать, как сохранить экобаланс в мегаполисе — рассказываем куда сходить в выходные.
Для тех, кто не боится дождей, которые сохранятся в столице до середины следующей недели, мы подобрали лучшие события. В эти выходные можно будет посетить открытые уроки, на которых помогут подтянуть знания греческого или испанского языков. А если отправитесь в парки, то попадете на фестивали или концерты. Где и что послушать, а также куда отправиться полиглотам, читайте в нашей подборке.
Авангард 1920-х годов на страницах книг Маяковского
Дата: 18 июля — 18 августа
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Место: Культурный центр ЗИЛ, детская библиотека (Восточная улица, дом 4, корпус 1)
Возрастные ограничения: 0+
Увидеть, как Владимир Маяковский сотрудничал с авангардными художниками, можно в Культурном центре ЗИЛ. В детской библиотеке центра открыта выставка, посвященная 125-летию со дня рождения поэта. В экспозиции представлены фрагменты книг, которые выходили в 1920-е годы. Над их оформлением работали художники Николай Денисовский, Борис Покровский, Кирилл Зданевич, Лидия Попова, Ниссон Шифрин, Николай Купреянов, Петр Алякринский, Наталия Ушакова, Ирэна Сундерланд.
Завершение акции «День без турникетов»
Дата: 21 июля
Посмотреть, как работают заводы, предприятия и цеха, познакомиться с профессионалами своего дела — все это можно во время дня без турникетов. Суббота — последний день акции, но в этот же день еще можно успеть попасть, например, на «БеспринцЫпные семейные чтения» в технопарке «Нагатино». Рассказы современных российских писателей юным и взрослым слушателям прочтут Александр Цыпкин, Александр Маленков и Сергей Гармаш. Регистрация открыта на сайте.
Испанский и аппликация под открытым небом
Дата:
Время:
Место: парк «Сокольники», Фонтанная площадь (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1)
Возрастные ограничения: 0+
Азам испанского языка научат на
Тайны Эллады на греческом языке
Дата: 21 июля
Время:
Место: Парк Горького (улица Крымский Вал, дом 9)
Возрастные ограничения: 0+
Почему Эллада привлекательна для путешественников и какие тайны она скрывает? Об этом расскажут в лектории Парка Горького, где пройдет занятие в форме дискуссии по греческому языку. Вести его будет Екатерина Голикова. Слушатели смогут выучить необходимые фразы для путешествия. Лекция бесплатная, но необходима регистрация по телефону:
Научиться добру у собаки
Дата: 21 июля
Время:
Место: сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, дом 3)
Возрастные ограничения: 0+
В субботу в саду «Эрмитаж» пройдет Московский фестиваль волонтеров, который ежегодно привлекает больше тысячи зрителей. Гости услышат выступления лидера группы «Конец фильма» Евгения Феклистова, участников команд «Дайте Два» и «Йорш», Руслана Масюкова и других музыкантов и коллективов. Посмотреть здесь можно будет и дефиле, во время которого представят модную одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы также подготовили интерактивную программу: художественные выставки, инклюзивный квест «Безграничные возможности», спектакль волонтерского кукольного театра и разнообразные
Хиты «Animal ДжаZ»
Дата: 21 июля
Время:
Место: технопарк «Нагатино» (Варшавское шоссе, дом 28а)
Возрастные ограничения: 6+
Лучшие хиты «Animal ДжаZ» можно будет послушать в субботу. Петербургская группа выступит в технопарке «Нагатино». По словам вокалиста коллектива Александра Красовицкого, во время каждого выступления он может пройти и пробежать на сцене до трех километров.
Необходима регистрация.
Экосоветы на каждый день
Дата: 21 июля
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Место: Измайловский парк (аллея Большого Круга, дом 7)
Возрастные ограничения: 0+
Заняться фитнесом или йогой и узнать, как сохранить экологический баланс даже в черте города, можно на экомузыкальном фестивале «Зеленая улица» в Измайловском парке. Для детей пройдут
Джаз и марш: духовая музыка в «Коломенском»
Дата: 22 июля
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Возрастные ограничения: 12+
Хотите послушать ансамбль барабанщиц «Москвички» под руководством заслуженного работника культуры России Виктора Селезнева или духовой оркестр ГУ МЧС Москвы под управлением дирижеров Игоря Иванова и Александра Соловьева? Тогда в эти выходные стоит отправиться в
The Same: как устроен человек
Дата: 22 июля
Время:
Место: Культурный центр ЗИЛ,
Возрастные ограничения: 6+
В Культурном центре ЗИЛ выступит ансамбль The Same. Коллектив представит свою новую программу, в нее вошли произведения российских и украинских композиторов. Например, можно будет услышать «Домашние песни» Даниила Пильчена, написанные на стихотворения Федерико Гарсии Лорки, и La Belle Dame sans Merci Валентина Сильвестрова (на стихотворение Джона Китса).
Участники ансамбля The Same во время выступлений рассказывают о сложности человеческого устройства, жизни чувства, связи эмоционального и рационального, искусственного/искусного и непосредственного. Необходима регистрация.
Узнать культуру и историю народа через иврит
Дата: 22 июля — 31 августа
Время:
Место: парк искусств «Музеон», павильон «Школа» (улица Крымский Вал, владение 2)
Возрастные ограничения: 0+
Лекции,
Занятия будут проходить каждое воскресенье в павильоне «Школа». Необходима регистрация.