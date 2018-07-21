Астанчане простились с Денисом Теном на ледовой арене
Тысячи астанчан сегодня простились с Денисом Теном — прощание прошло на ледовой арене. Огромная толпа не сдерживала слез, сообщает NUR.KZ.
Тысячи астанчан сегодня простились с Денисом Теном — прощание прошло на ледовой арене. Огромная толпа не сдерживала слез, сообщает NUR.KZ.
«Барыс Арена» была открыта сегодня с 10 часов утра — это время выбрали, чтобы попрощаться с Денисом одновременно с ходом панихиды в Алматы.
В ледовый дворец пришли тысячи людей — многим пришлось выстроиться в очередь у входа, чтобы попасть к месту прощания.
По экранам вокруг бежали строчки — «Ты в наших сердцах», транслировались выступления Дениса, звучала рвущая душу классическая музыка.
Плакали все — горе было на лице каждого пришедшего. Люди несли цветы к огромному портрету фигуриста, дети оставляли игрушки.
Астанчане гладили и целовали фотографии Дениса. Слышалось «я не верю», «я не осознаю», «это как будто сон».
Поток людей с цветами не прекращался, каждый выражал свою скорбь как мог —
В Астане с Денисом пришли проститься фигуристы — известные спортсмены и начинающие малыши. Они возложили цветы прямо на коньках. Прощались с фигуристом прямо на льду — смотреть на пустую белую гладь было больно.
«А позади безжизненный лед — немой и холодный», — заплакал