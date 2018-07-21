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09:49 (мск), источник: VLADNEWS

Тридцатиградусная жара будет радовать владивостокцев на следующей неделе

В некоторых районах Приморья возможны дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 73% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: VLADNEWS

На следующей неделе в некоторых районах Приморья возможны дожди различной интенсивности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Температурный фон останется высоким, в континентальных районах максимальные температуры воздуха будут отмечаться в пределах +27…+35 °С, прохладней будет лишь на побережье, +17…+25 °С. К середине недели погода стабилизируется, дожди прекратятся. Жаркая погода сохранится.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Первый рабочий день предполагается умеренно тёплым, +21…+24 °С. В дальнейшем ожидается повышение температуры воздуха на 3−6 градусов.

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