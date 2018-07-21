Тридцатиградусная жара будет радовать владивостокцев на следующей неделе
В некоторых районах Приморья возможны дожди.
В некоторых районах Приморья возможны дожди.
На следующей неделе в некоторых районах Приморья возможны дожди различной интенсивности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Температурный фон останется высоким, в континентальных районах максимальные температуры воздуха будут отмечаться в пределах +27…+35 °С, прохладней будет лишь на побережье, +17…+25 °С. К середине недели погода стабилизируется, дожди прекратятся. Жаркая погода сохранится.
Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Первый рабочий день предполагается умеренно тёплым, +21…+24 °С. В дальнейшем ожидается повышение температуры воздуха на 3−6 градусов.