Тридцатиградусная жара будет радовать владивостокцев на следующей неделе

Источник: VLADNEWS

На следующей неделе в некоторых районах Приморья возможны дожди различной интенсивности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Температурный фон останется высоким, в континентальных районах максимальные температуры воздуха будут отмечаться в пределах +27…+35 °С, прохладней будет лишь на побережье, +17…+25 °С. К середине недели погода стабилизируется, дожди прекратятся. Жаркая погода сохранится.