В Приморье молодежь раскрасили в разные цвета

Источник: ДЕЙТА

Раскрасить яркой краской себя и всех вокруг собрались около сотни детей и их родителей. По специальной команде ведущего вверх взметнулся разноцветный, порошок и уже через несколько секунд с трудом можно было различить кто и где.

Как рассказали организаторы, все веселились, танцевали и подпевали под знакомые всем хиты звезд российской эстрады. Танцы и песни сопровождались конкурсами, играми и другими развлечениями на центральной площади Дальнегорска.

«У нас каждый год на праздновании Дня города проходит фестиваль красок холи, но сегодня праздник более масштабный и необычный. Пришла с друзьями и младшей сестрой, и мы веселимся от души. Я знаю, что это хорошо отстирывается и отмывается, поэтому мы обсыпаемся полностью и в разные цвета. Те, кто сегодня не пришёл, многое потеряли», — поделилась впечатлениями участница фестиваля Ульяна.

«Мы приехали из Санкт-Петербурга и, начиная с мая, путешествуем по Дальнему Востоку. Не так давно мы были в Спасске-Дальнем и в ближайшее время поедем в Арсеньев. Проводим праздник в конце рабочей недели и при любой погоде. Радует, что дети приходят даже в дождь и выселятся, несмотря ни на что. В Дальнегорске у нас запланирован фестиваль красок и светящихся шаров.

Изначально у нас в программе был запуск светящихся шаров, но это негативно сказывается на природе, поэтому он видоизменился и сейчас просто светошарики на специальной палочке. В тёмное время суток получается очень красиво. Если в населенном пункте, куда мы приезжаем, есть водоём, то мы запускаем водные фонарики. Самое интересное, что при запуске их многие загадывают желания и они (по словам людей) сбываются, — рассказала одна из организаторов фестиваля Виктория.

Несмотря на изнуряющую жару, дальнегорцы на протяжении четырёх часов танцевали, участвовали в конкурсах. В завершении праздника зажгли несколько десятков светящихся шаров.

Многие выразили надежду, что этот фестиваль станет постоянным и организаторы праздника ещё не раз посетят Дальнегорск.