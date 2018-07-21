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09:47 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье молодежь раскрасили в разные цвета

В Дальнегорске на центральной площади прошло необычное по своим масштабам и организации мероприятие, сообщает DEITA. RU. На протяжении нескольких часов дальнегорцы обсыпали и разукрашивали себя и окружающих красками холи. Кульминацией праздника стало зажигание светошариков.

Источник: ДЕЙТА

Раскрасить яркой краской себя и всех вокруг собрались около сотни детей и их родителей. По специальной команде ведущего вверх взметнулся разноцветный, порошок и уже через несколько секунд с трудом можно было различить кто и где.

Как рассказали организаторы, все веселились, танцевали и подпевали под знакомые всем хиты звезд российской эстрады. Танцы и песни сопровождались конкурсами, играми и другими развлечениями на центральной площади Дальнегорска.

«У нас каждый год на праздновании Дня города проходит фестиваль красок холи, но сегодня праздник более масштабный и необычный. Пришла с друзьями и младшей сестрой, и мы веселимся от души. Я знаю, что это хорошо отстирывается и отмывается, поэтому мы обсыпаемся полностью и в разные цвета. Те, кто сегодня не пришёл, многое потеряли», — поделилась впечатлениями участница фестиваля Ульяна.

«Мы приехали из Санкт-Петербурга и, начиная с мая, путешествуем по Дальнему Востоку. Не так давно мы были в Спасске-Дальнем и в ближайшее время поедем в Арсеньев. Проводим праздник в конце рабочей недели и при любой погоде. Радует, что дети приходят даже в дождь и выселятся, несмотря ни на что. В Дальнегорске у нас запланирован фестиваль красок и светящихся шаров.

Изначально у нас в программе был запуск светящихся шаров, но это негативно сказывается на природе, поэтому он видоизменился и сейчас просто светошарики на специальной палочке. В тёмное время суток получается очень красиво. Если в населенном пункте, куда мы приезжаем, есть водоём, то мы запускаем водные фонарики. Самое интересное, что при запуске их многие загадывают желания и они (по словам людей) сбываются, — рассказала одна из организаторов фестиваля Виктория.

Несмотря на изнуряющую жару, дальнегорцы на протяжении четырёх часов танцевали, участвовали в конкурсах. В завершении праздника зажгли несколько десятков светящихся шаров.

Многие выразили надежду, что этот фестиваль станет постоянным и организаторы праздника ещё не раз посетят Дальнегорск.

Карина Пискунова.

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