Жительницы Воронежа выиграли гранты на форуме «Таврида»

21 июля на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» завершилась Народная смена «Вместе». Среди 20 финалистов, которые получат гранты на реализацию своих проектов, оказались две жительницы Воронежа — Юлия Лазарева и Светлана Филонович.

Юлия Лазарева представила проект фестиваля народного творчества «Яблочный СПАС в Спасском»:

«Спасское сельское поселение Верхнехавского района Воронежской области имеет богатейшую историю. Дворянская семья Крашенинниковых, проживавших 120 лет назад в селе Вишнёвка, разбила богатейшие яблоневые сады. Более 50 гектаров было засажено яблонями разных сортов. Крашенинниковы мечтали о создании завода по переработке яблок, но война не дала планам сбыться. На месте их дворянского дома два года назад их правнуком Антоном Крашенинниковым, профессором МГУ, была возведена церковь, и сейчас в планах посадить яблоневые сады древних сортов. Для рассказа и передачи подрастающему поколению этой богатой истории планируется организовать и провести фестиваль народного творчества “Яблочный СПАС в Спасском”, на котором будут проходить театральные встречи».

Светлана Филонович презентовала идею создания творческой лаборатории «Возвращение традиции в село»: