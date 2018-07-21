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13:08 (мск), источник: АиФ Черноземье

Жительницы Воронежа выиграли гранты на форуме «Таврида»

Участники из Воронежа стали финалистами Всероссийского конкурса молодёжных проектов на Тавриде в Крыму.

21 июля на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» завершилась Народная смена «Вместе». Среди 20 финалистов, которые получат гранты на реализацию своих проектов, оказались две жительницы Воронежа — Юлия Лазарева и Светлана Филонович.

Юлия Лазарева представила проект фестиваля народного творчества «Яблочный СПАС в Спасском»:

«Спасское сельское поселение Верхнехавского района Воронежской области имеет богатейшую историю. Дворянская семья Крашенинниковых, проживавших 120 лет назад в селе Вишнёвка, разбила богатейшие яблоневые сады. Более 50 гектаров было засажено яблонями разных сортов. Крашенинниковы мечтали о создании завода по переработке яблок, но война не дала планам сбыться. На месте их дворянского дома два года назад их правнуком Антоном Крашенинниковым, профессором МГУ, была возведена церковь, и сейчас в планах посадить яблоневые сады древних сортов. Для рассказа и передачи подрастающему поколению этой богатой истории планируется организовать и провести фестиваль народного творчества “Яблочный СПАС в Спасском”, на котором будут проходить театральные встречи».

Светлана Филонович презентовала идею создания творческой лаборатории «Возвращение традиции в село»:

«С каждым годом носителей традиции всё меньше, и есть вероятность, что исконная культура может разрушиться. Проект представляет собой выездную творческую лабораторию, в которой будут организованы образовательные мастер-классы для жителей села Россошь: уроки вокала, декоративно-прикладного и кулинарного искусства, народно-бытового танца. Всего запланировано 10 выездов по маршруту г. Воронеж — с. Россошь Репьёвского района Воронежской области. Ценность проекта в том, что его участники — это местные жители, которые уже не помнят старинных песен, танцев. В роли просветительской группы выступают студенты Воронежского государственного института искусств. Результатом деятельности проекта послужит издание сборника с нотным приложением и организация большого концерта участников проекта».

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