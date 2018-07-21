В Беларуси запретили купаться в трех местах

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Эпидемиологи ограничили купание в Беларуси почти в 40 местах, а в трех — и вовсе это делать запрещено, следует из документа, опубликованного на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья.

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Специалисты в период с 13 по 19 июля провели мониторинг зон рекреации, обследовав 385 мест. В результате обследования было выявлено, что на 49 (12,7%) из них нарушены санитарные нормы и правила. В частности, вопросы вызвали содержание территории: раздевалки, общественные туалеты, контейнеры для сбора мусора.

«В настоящее время в Республике Беларусь территориальными органами государственного санитарного надзора внесены предложения по ограничению купания на 38 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, запрещению купания — на 3 зонах рекреации», — говорится в документе.

Ограничили купание детей на 16 зонах рекреации.

Брестская область.

зона отдыха на озере Меднянское, д. Медно, КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» Брестского района;

зона отдыха на озере Рогознянское, п. Берестье, ОАО «СКО «Брестагроздравница» Брестского района;

пляж на озере д. Хмелево КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ», Жабинковского района;

пляж зоны отдыха по ул. Октябрьской революции (Гребной канал), Бреста, КУП «Брестское ДЭП»;

пляж «Восток» г. Брест, правый берег р. Мухавец (в районе Гузнянского моста) КУП «Брестское ДЭП»;

открытый водоем городского парка г. Малорита Учреждения «ДЮСШ Малоритского района», КУМПП ЖКХ «Малоритское»;

ЖКХ, УП «Малоритское ПМС»;

пляж санатория «Надзея» РУП «Брестоблгаз», Жабинковский район; пляж оз. Визжар, г. Жабинка КУМПП «Жабинковское» ЖКХ.

Гомельская область.

пляж «Волотовской» Центральный район г. Гомеля;

пляж «Западный» Советский район г. Гомеля;

пляж «Любенский» Советский район Гомеля.

Минская область.

место массового отдыха «Река Случь в районе 11 городка ул. Социалистическая в Слуцке»;

водохранилище «Рудня» Слуцкого района.

Могилевская область.

пляж № 1 «Центральный» Боборуйск;

пляж ДУП «Санаторий им. В. И. Ленина» Бобруйска;

пляж на реки Бася Чаусы ул. Верхнеяловская.

Ограничили купание детей и взрослых на 22 зонах рекреации.

Брестская область.

пляж «Центральный» г. Брест КУП «Брестское ДЭП», правый берег реки Мухавец;

пляж «Центральный» г. Брест, КУП «Брестское ДЭП», левый берег реки Мухавец.

Могилевская область.

Гребеневское водохранилище;

пляж на р. Днепр в Могилеве;

пляж реки Днепр у деревни Полыковичи;

пруд деревни Вильчицы Могилевского района;

на правобережье реки Днепр в Шклове.

Гродненская область.

зона отдыха «Озеро в деревне Ошурки» ДСУП «Гродненская МПМК-61"Щучинского района;

зона отдыха «Озеро в Щучине» Щучинского РУП ЖКХ.

Минск.

пляж № 1 водохранилища «Заславское»;

пляж № 2 водохранилища «Дрозды»;

пляж № 1 водохранилища «Комсомольское озеро»;

пляжи № 5−8 водохранилища «Дрозды».

Гомельская область.

пляж «Каскад — 1» Центральный район Гомеля;

пляж «Центральный» Центрального района Гомеля;

пляж «Прудковский» Центрального района Гомеля;

пляж «Каскад-2» Центрального района Гомеля;

пляж «Роповский» Советского района Гомеля;

пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района Гомеля.

Запретили купание на 3 зонах рекреации