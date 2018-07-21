В Беларуси запретили купаться в трех местах
Специалисты провели почти 400 зон рекреации и выявили нарушения в 49.
Специалисты провели почти 400 зон рекреации и выявили нарушения в 49.
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Эпидемиологи ограничили купание в Беларуси почти в 40 местах, а в трех — и вовсе это делать запрещено, следует из документа, опубликованного на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья.
Специалисты в период с 13 по 19 июля провели мониторинг зон рекреации, обследовав 385 мест. В результате обследования было выявлено, что на 49 (12,7%) из них нарушены санитарные нормы и правила. В частности, вопросы вызвали содержание территории: раздевалки, общественные туалеты, контейнеры для сбора мусора.
«В настоящее время в Республике Беларусь территориальными органами государственного санитарного надзора внесены предложения по ограничению купания на 38 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном
Ограничили купание детей на 16 зонах рекреации.
Брестская область.
Гомельская область.
Минская область.
Могилевская область.
Ограничили купание детей и взрослых на 22 зонах рекреации.
Брестская область.
Могилевская область.
Гродненская область.
Минск.
Гомельская область.
Запретили купание на 3 зонах рекреации