ВХЛ обновила свое название

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Высшая хоккейная лига (ВХЛ), в которой выступают два казахстанских клуба, обновила свое название. Также утвержден календарь и состав участников на сезон-2018/19.

Новый сезон чемпионата ВХЛ будет называться «ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Победитель регулярного чемпионата получит Кубок Шелкового пути. Победителю плей-офф вручат Кубок имени Владимира Петрова.

Регулярный чемпионат в новом сезоне стартует с петербургского дерби 5 сентября — встретятся «Динамо» и «СКА-Нева». «Регулярка» продлится до 24 февраля.

В новом сезоне ВХЛ участвуют 29 команд, в том числе «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Сарыарка» (Караганда).