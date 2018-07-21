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10:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

ВХЛ обновила свое название

Высшую хоккейную лигу в новом сезоне пополнили две команды, покинувшие КХЛ.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Высшая хоккейная лига (ВХЛ), в которой выступают два казахстанских клуба, обновила свое название. Также утвержден календарь и состав участников на сезон-2018/19.

Новый сезон чемпионата ВХЛ будет называться «ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Победитель регулярного чемпионата получит Кубок Шелкового пути. Победителю плей-офф вручат Кубок имени Владимира Петрова.

Регулярный чемпионат в новом сезоне стартует с петербургского дерби 5 сентября — встретятся «Динамо» и «СКА-Нева». «Регулярка» продлится до 24 февраля.

В новом сезоне ВХЛ участвуют 29 команд, в том числе «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Сарыарка» (Караганда).

Состав участников пополнили два клуба, покинувшие Континентальную хоккейную лигу — тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра». Также первый сезон в ВХЛ проведут «Тамбов» и китайский КРС-ОЭРДЖИ. Лигу покинули «Спутник» (Нижний Тагил) и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Китай).

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