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10:09 (мск), источник: РИА Новости

Французские ученые нашли следы аварии на «Фукусиме» в калифорнийском вине

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Авария на атомной станции в японской префектуре Фукусима семилетней давности привела к повышению уровня радиоактивных частиц в вине из Калифорнии, свидетельствуют результаты исследования ученых ведущего французского национального учреждения — Национального центра научных исследований (CNRS).

Исследователи Михаэль Павикофф, Кристин Марке и Филипп Юбер изучили серию калифорнийских красных и розовых вин, произведенных из винограда, собранного в 2009—2012 годах. Ученые использовали метод низкофоновой гамма-спектрометрии, для измерения количества радиоактивных частиц образцы пришлось «превратить в пепел».

Анализ показал наличие в образцах цезия-137 или радиоцезия, техногенного изотопа, образующегося преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.

В вине, произведенном после аварии на АЭС в 2011 году, ученые зафиксировали увеличение уровня радиоактивных частиц.

Вместе с тем, руководитель исследования Павикофф в беседе с изданием New York Times подчеркнул, что изученное калифорнийское вино не представляет угрозу для здоровья, концентрация радиоактивных частиц в нем «очень низка, намного ниже природного уровня радиации по всему миру».

В департаменте здравоохранения Калифорнии заявили, что ранее ничего не слышали об исследовании, подчеркнув, что «угрозы здоровью и безопасности жителям Калифорнии нет».

«Это исследование ничего не меняет», — цитирует газета представителя департамента Кори Игеля. New York Times напоминает, что Всемирная организация здравоохранения ранее заявляла, что после аварии на «Фукусиме» уровень радиоактивных частиц в продуктах питания и напитках за пределами Японии невысок и не представляет угрозы для здоровья населения.

В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.

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