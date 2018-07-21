Жители Копейска задыхаются от сильного запаха навоза

Жители Копейска (Челябинская область) пожаловались на запах навоза, который ощущается в разных районах города.

По словам жителей Четвёртого участка, специфический запах стоит уже несколько дней. Однако откуда он исходит, до сих пор остаётся неясным. Некоторые предполагают, что виновником зловония является расположенный неподалёку агропромышленный комплекс.

Впрочем, часть горожан, не имея возможности изменить ситуацию, предпочла отнестись к ситуации с юмором.

«Навоз то натуральный, так что дышите глубже!» — «У нас тут, типа, посёлок городского типа-полынь, крапива, липа. Вполне нормальный запах» — «Да лучше пусть навозом воняет, чем какой-нибудь химией с заводов!».