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11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону старую «Шестерку» превратили в клумбу

В сети гуляет снимок необычной клубы, которая появилась во дворе МРЭО в Ростове-на-Дону на улице Доватора.

Сотрудники учреждения госавтоиснпекции сделали цветник из автомобиля ВАЗ-2106. У старой машины срезали крышу и покрасили ее в ярко-красный цвет. Бампер и диски выглядят отполированными, фары начищены, на месте номера красуются буквы «МРЭО». Получившаяся клумба не только радует глаз, но и рекламирует сайт госуслуг. Сотрудники ГИБДД не устают напоминать, что через этот интернет-ресурс автомобилисты могут регистрировать свои транспортные средства, подавать обращения и узнавать о наложенных на них штрафах.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Хороший конец жизни для «Шестёрки», — комментируют фото одни пользователи сети.

— Гроб на колесах… И сразу с цветами, — пишут другие, кому полицейский креатив не понравился.

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