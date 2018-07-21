В Ростове-на-Дону старую «Шестерку» превратили в клумбу

Сотрудники учреждения госавтоиснпекции сделали цветник из автомобиля ВАЗ-2106. У старой машины срезали крышу и покрасили ее в ярко-красный цвет. Бампер и диски выглядят отполированными, фары начищены, на месте номера красуются буквы «МРЭО». Получившаяся клумба не только радует глаз, но и рекламирует сайт госуслуг. Сотрудники ГИБДД не устают напоминать, что через этот интернет-ресурс автомобилисты могут регистрировать свои транспортные средства, подавать обращения и узнавать о наложенных на них штрафах.