В Ростове-на-Дону старую «Шестерку» превратили в клумбу
В сети гуляет снимок необычной клубы, которая появилась во дворе МРЭО в
В сети гуляет снимок необычной клубы, которая появилась во дворе МРЭО в
Сотрудники учреждения госавтоиснпекции сделали цветник из автомобиля ВАЗ-2106. У старой машины срезали крышу и покрасили ее в
— Хороший конец жизни для «Шестёрки», — комментируют фото одни пользователи сети.
— Гроб на колесах… И сразу с цветами, — пишут другие, кому полицейский креатив не понравился.