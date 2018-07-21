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11:13 (мск), источник: Publika.md

Семейные врачи будут открывать личные кабинеты

Правительство утвердило законопроект, согласно которому семейные врачи смогут открывать личные кабинеты для оказания медпомощи.

Помещение им предоставят власти, а расходы покроет Национальная компания медицинского страхования. Размер суммы ежемесячных затрат будет зависеть от числа пациентов.

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«Посредством внедрения этого проекта мы надеемся решить проблемы, которые есть в системе. С одной стороны, врачи будут получать больше, а с другой стороны пациентам будут оказывать более качественные услуги», — cказал премьер-министр Павел Филип.

Внедрять проект начнут с населенных пунктов, где нет семейных врачей.

«Мы хотим обеспечить населенные пункты семейными врачами, именно путем увеличения привлекательности этой профессии, повышением качества услуг для населения в области первичной медицины, чтобы пациенты больше доверяли семейным врачам», — заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.

В среднем ежемесячная зарплата семейного врача достигает 4500 леев. Молодым специалистам, отправляющимся в села, предоставляют жилье и единое пособие в 45 тысяч. Его выплачивают в течение трех лет.

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