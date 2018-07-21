Семейные врачи будут открывать личные кабинеты
Правительство утвердило законопроект, согласно которому семейные врачи смогут открывать личные кабинеты для оказания медпомощи.
Правительство утвердило законопроект, согласно которому семейные врачи смогут открывать личные кабинеты для оказания медпомощи.
Помещение им предоставят власти, а расходы покроет Национальная компания медицинского страхования. Размер суммы ежемесячных затрат будет зависеть от числа пациентов.
«Посредством внедрения этого проекта мы надеемся решить проблемы, которые есть в системе. С одной стороны, врачи будут получать больше, а с другой стороны пациентам будут оказывать более качественные услуги», — cказал
Внедрять проект начнут с населенных пунктов, где нет семейных врачей.
«Мы хотим обеспечить населенные пункты семейными врачами, именно путем увеличения привлекательности этой профессии, повышением качества услуг для населения в области первичной медицины, чтобы пациенты больше доверяли семейным врачам», — заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.
В среднем ежемесячная зарплата семейного врача достигает 4500 леев. Молодым специалистам, отправляющимся в села, предоставляют жилье и единое пособие в 45 тысяч. Его выплачивают в течение трех лет.