Недалеко от канатной дороги в Красноярске гулял медвежонок

Источник: Аргументы и факты

Сейчас на территории фанпарке размещены объявления, предупреждающие об угрозе выхода медведей к людям. Памятки прикреплены даже к билетам гостей. Туристам не рекомендуют выходить на смотровую площадку заповедника «Столбы», скалу «Такмак», гулять пешком по горнолыжным трассам.

Отметим, что в последнее время на территории «Столбов» участились случаи встреч медведей с красноярцами. Косолапые выходят в районе Такмаковского заповедника, в фанпарке «Бобровый лог». По этим причинам заповедник продлил запрет на посещение до 29 июля. Напомним, с начала месяца более десяти раз хищники выходили к людям.

«В связи с участившимися случаями выхода медведей, в целях вашей безопасности, Заповедник “Столбы” закрыт. Фанпарк “Бобровый лог” настоятельно рекомендует туристам быть осторожными и избегать посещения смотровой площадки заповедника “Столбы”, скалы “Такмак”, исключить прогулки по горнолыжным трассам», — сообщили в фанпарке.

Тем не менее, несмотря на выставленные на каждом входе ограждения, встречаются отчаянные туристы, которые пытаются обойти запреты и проникнуть на закрытую территорию. Около шести опасных особей насчитывается на сегодня: два медвежонка, которым около двух лет, и четыре медведицы с малышами.