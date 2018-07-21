21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. В некоторых районах по востоку при грозах ожидаются сильные ливни, в дневные часы град.

Утром местами возможен слабый туман. Ветер будет северо-западный, северный, умеренный, при грозах порывистый, днем по востоку в некоторых районах возможно шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.