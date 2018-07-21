Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июля из-за гроз
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы.
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июля
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. В некоторых районах по востоку при грозах ожидаются сильные ливни, в дневные часы град.
Утром местами возможен слабый туман. Ветер будет
Температура ночью составит плюс 14−19 градусов. Днем прогнозируется 21−27 выше нуля.