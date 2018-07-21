Сотрудники ANTA оштрафовали десятки водителей за нарушения

— Посмотрите в каком состоянии входная дверь. Средняя дверь заблокирована, должна быть запасная дверь.

— Все из-за жары. Я что разве возить пассажиров в духоте?

— Как вы возите пассажиров в таких условиях?



Оштрафовали и водителей, перевозящих пассажиров без билетов.



«Почему вы не выдали билеты пассажирам? Сколько у вас пассажиров? Шесть человек без билетов. Штраф от 12 условных единиц.»



Сами безбилетники обвиняют во всем водителей.



«Призывают всех пассажиров требовать у водителей билеты. Это гарантия предоставляемых вам услуг», — cказал госсекретарь Минэкономики и инфраструктуры Сергей Букэтару.



А одному из водителей такси выписали штраф за отсутствие путевого листа.



«Я пил кофе и случайно забыл путевой лист, я прошу прощения, что забыл его».



«За отсутствие разрешительных документов штраф от 42 до 60 условных единиц. В леях это примерно от двух до трех тысяч. Если оплатят штраф в течение трех суток, он составит 1072 лея», — cообщил инспектор Агентства автотранспорта Константин Крэчун.



Национальное агентство автотранспорта организовало проверки совместно с Государственной налоговой службой и Патрульной инспекцией.