Сотрудники ANTA оштрафовали десятки водителей за нарушения
Десятки водителей были оштрафованы инспекторами Национального агентства автотранспорта, которые устроили проверки в столице.
Десятки водителей были оштрафованы инспекторами Национального агентства автотранспорта, которые устроили проверки в столице.
Десятки водителей были оштрафованы инспекторами Национального агентства автотранспорта, которые устроили проверки в столице. Проверяли документы и состояние машин. Больше всего нарушений выявили у водителей микроавтобусов. Многие из них, недовольные проверками, вели себя агрессивно.
— Посмотрите в каком состоянии входная дверь. Средняя дверь заблокирована, должна быть запасная дверь.
— Все
— Как вы возите пассажиров в таких условиях?
Оштрафовали и водителей, перевозящих пассажиров без билетов.
«Почему вы не выдали билеты пассажирам? Сколько у вас пассажиров? Шесть человек без билетов. Штраф от 12 условных единиц.»
Сами безбилетники обвиняют во всем водителей.
«Призывают всех пассажиров требовать у водителей билеты. Это гарантия предоставляемых вам услуг», — cказал госсекретарь Минэкономики и инфраструктуры Сергей Букэтару.
А одному из водителей такси выписали штраф за отсутствие путевого листа.
«Я пил кофе и случайно забыл путевой лист, я прошу прощения, что забыл его».
«За отсутствие разрешительных документов штраф от 42 до 60 условных единиц. В леях это примерно от двух до трех тысяч. Если оплатят штраф в течение трех суток, он составит 1072 лея», — cообщил инспектор Агентства автотранспорта Константин Крэчун.
Национальное агентство автотранспорта организовало проверки совместно с Государственной налоговой службой и Патрульной инспекцией.