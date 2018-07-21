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11:20 (мск), источник: Publika.md

Сотрудники ANTA оштрафовали десятки водителей за нарушения

Десятки водителей были оштрафованы инспекторами Национального агентства автотранспорта, которые устроили проверки в столице.

Источник: Publika.md

Десятки водителей были оштрафованы инспекторами Национального агентства автотранспорта, которые устроили проверки в столице. Проверяли документы и состояние машин. Больше всего нарушений выявили у водителей микроавтобусов. Многие из них, недовольные проверками, вели себя агрессивно.

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— Посмотрите в каком состоянии входная дверь. Средняя дверь заблокирована, должна быть запасная дверь.
— Все из-за жары. Я что разве возить пассажиров в духоте?
— Как вы возите пассажиров в таких условиях?

Оштрафовали и водителей, перевозящих пассажиров без билетов.

«Почему вы не выдали билеты пассажирам? Сколько у вас пассажиров? Шесть человек без билетов. Штраф от 12 условных единиц.»

Сами безбилетники обвиняют во всем водителей.

«Призывают всех пассажиров требовать у водителей билеты. Это гарантия предоставляемых вам услуг», — cказал госсекретарь Минэкономики и инфраструктуры Сергей Букэтару.

А одному из водителей такси выписали штраф за отсутствие путевого листа.

«Я пил кофе и случайно забыл путевой лист, я прошу прощения, что забыл его».

«За отсутствие разрешительных документов штраф от 42 до 60 условных единиц. В леях это примерно от двух до трех тысяч. Если оплатят штраф в течение трех суток, он составит 1072 лея», — cообщил инспектор Агентства автотранспорта Константин Крэчун.

Национальное агентство автотранспорта организовало проверки совместно с Государственной налоговой службой и Патрульной инспекцией.

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