В омском парке появилось граффити с группой «Братья Грим»
Одну из бетонных стен в парке 30-летия ВЛКСМ украсило яркое граффити с портретом музыкантов группы «Братья Грим» и строчкой из их песни «Парашюты».
Одну из бетонных стен в парке 30-летия ВЛКСМ украсило яркое граффити с портретом музыкантов группы «Братья Грим» и строчкой из их песни «Парашюты».
Автор — известный омский уличный художник Марат Абишев.
Ему, например, принадлежат изображения хоккеиста «Авангарда» Александра Попова и погибшего в авиакатастрофе Александра Вьюхина у «Арены Омск». Одна из последних его работ — граффити к 9 мая с портретом советских солдат на трансформаторной будке на улице Перелета.
Омичи новый
Напомним, сейчас группа художников расписывает стену Егора Летова в Чкаловсом поселке, где жил музыкант. Проект предусмотрительно согласовали с мэрией, чтобы не случилось, как в прошлый раз.