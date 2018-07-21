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12:19 (мск), источник: Om1.ru

В омском парке появилось граффити с группой «Братья Грим»

Одну из бетонных стен в парке 30-летия ВЛКСМ украсило яркое граффити с портретом музыкантов группы «Братья Грим» и строчкой из их песни «Парашюты».

Автор — известный омский уличный художник Марат Абишев.

Ему, например, принадлежат изображения хоккеиста «Авангарда» Александра Попова и погибшего в авиакатастрофе Александра Вьюхина у «Арены Омск». Одна из последних его работ — граффити к 9 мая с портретом советских солдат на трансформаторной будке на улице Перелета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Омичи новый стрит-арт оценили, однако некоторые высказали пожелание: «Лучше бы Цоя». С этим согласны не все.

Напомним, сейчас группа художников расписывает стену Егора Летова в Чкаловсом поселке, где жил музыкант. Проект предусмотрительно согласовали с мэрией, чтобы не случилось, как в прошлый раз.

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