В омском парке появилось граффити с группой «Братья Грим»

Автор — известный омский уличный художник Марат Абишев.

Ему, например, принадлежат изображения хоккеиста «Авангарда» Александра Попова и погибшего в авиакатастрофе Александра Вьюхина у «Арены Омск». Одна из последних его работ — граффити к 9 мая с портретом советских солдат на трансформаторной будке на улице Перелета.

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Омичи новый стрит-арт оценили, однако некоторые высказали пожелание: «Лучше бы Цоя». С этим согласны не все.