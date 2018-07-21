Минтруд предложил воронежцам длинные новогодние и майские праздники в 2019 году

Новогодние каникулы в России продлятся десять дней, а майские праздники — девять.
В документе отмечается, что выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. Минтруд также предложил перенести выходной с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.
Таким образом, россияне будут отдыхать 23—24 февраля, 8—10 марта, 1—5 мая и 9—12 мая, 12 июня, а также 2—4 ноября.
В пояснительной записке авторы документа подчеркивают, что расписание было составлено с учетом интересов граждан. Предполагается, что такой график позволит россиянам комфортно организовать досуг не только зимой, но и в весенне-летний период.