Минтруд предложил воронежцам длинные новогодние и майские праздники в 2019 году

Новогодние каникулы в России продлятся десять дней, а майские праздники — девять.

В документе отмечается, что выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. Минтруд также предложил перенести выходной с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

Таким образом, россияне будут отдыхать 23—24 февраля , 8—10 марта , 1—5 мая и 9—12 мая , 12 июня, а также 2—4 ноября .