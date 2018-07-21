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13:10 (мск), источник: Sputnik.by

Задержанный КГБ замминистра Лосицкий все еще «висит» на сайте Минздрава

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Информация о заместителе министра здравоохранения Беларуси Игоре Лосицком, задержанном по «делу медиков», не удалена с сайта ведомства, сообщает Sputnik.

В субботу белорусские СМИ сообщили, что чиновник постановлением Совмина от 20 июля освобожден от занимаемой должности. Однако текст документа пока не опубликован ни на сайте белорусского правительства, ни на Национальном правовом портале.

Информация о Лосицком все еще размещена на сайт Минздрава. Там указано, что замминистра занимается руководством и контролем за строительством, реконструкцией и развитием материально-технической базы отрасли здравоохранения. Кроме того, Лосицкий курирует «вопросы обращения медицинских изделий на территории Республики Беларусь и обеспечения организаций здравоохранения медицинскими изделиями, необходимых для выполнения высокотехнологичных и сложных медицинских вмешательств в организациях здравоохранения, а также контроль за своевременным вводом в эксплуатацию и эффективным использованием медицинской техники». В обязанности чиновника также входят вопросы по ценообразованию на платные медуслуги.

КГБ задержал Лосицкого, а вместе с ним еще несколько десятков чиновником отрасли и бизнесменов, в июле. Он подозревается в благоприятном решение вопросов, входящих в его компетенцию. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика, суммы взяток достигали десяти тысяч долларов.

Лосицкий занял должность замминистра в марте 2013 года. До этого он на протяжении пяти лет возглавлял управление здравоохранения Брестского облисполкома.

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