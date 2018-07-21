Пропавшего в Перми четыре дня назад глухонемого мужчину нашли

Родственники пропавшего подтвердили корреспонденту «АиФ-Прикамье» информацию о том, что пермяк дома. Его нашли на улице Ушакова 20 июля. Подробностей о пропаже мужчины «АиФ-Прикамье» родные пермяка не сообщили.

Во время поиском пропавшего жители Закамска не раз сообщали о том, что видели пропавшего мужчину.