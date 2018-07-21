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11:28 (мск), источник: Publika.md

Жителям Буюкан на неделю отключат газ: Полный список адресов

Сотни жителей столицы останутся без газа на пять дней. Отключат его с 23 по 27 июля. Связано это с ремонтными работами на газовой трубе по адресу Сучава 110.

Источник: Publika.md

Сотни жителей столицы останутся без газа на пять дней. Отключат его с 23 по 27 июля.

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Связано это с ремонтными работами на газовой трубе по адресу Сучава 110. Газ отключат также в многоэтажках и частных домах на Буюканах.

Полный список адресов:

ул. Каля Ешилор 11/3
ул. Некулче 1/1
ул. Некулче 5
ул. Милано 1A
ул. Ион Крянгэ 20/4,
ул. Ион Крянгэ 5
ул. Е. Кока 41, 28/1, 21, 5
ул. Примэверей 2
ул. Г. Енеску — Дендрарий
ул. Ш. Няга 20, 3
ул. П. Чайковского 22
ул. В. Лупу 33, 73
ул. Г. Александреску 5, 6
ул. Гиочеилор 1
ул. Корнулуй 3/3, 5/2, 9/2,
ул. Драгомирна 430.

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