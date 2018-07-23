Домашние растения смогут следить за чистотой воздуха в квартире

Идея проекта описана в статье, опубликованной в журнале Science.

Домашние растения в скором времени могут стать не только украшением квартиры или офиса, но и полезным датчиком, который расскажет о чистоте воздуха. Профессор Университета Теннеcси Нил Стюарт, занимающийся синтетической биологией, вместе с коллегами предложил концепцию такого растения. По идее авторов, генетическая модификация может заставить это растение реагировать, например, на плесень, радон или высокие концентрации летучих органических соединений.

Авторы исследования ссылаются на уже существующие успешные проекты в этой области, в которых Стюарт принял участие в качестве автора или соавтора. В одном из таких проектов ученые модифицировали геном растений так, что они начинают «светиться», если содержание азота в почве слишком низкое или слишком высокое. Увидеть это «свечение» можно с помощью специальных фильтров. Аналогичного эффекта можно добиться и для комнатных растений. Другой вариант «биосигнализации» — постепенно менять цвет листьев, в зависимости от концентрации опасных веществ в воздухе.