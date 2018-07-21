Опасная фаза: Земля замедляет вращение — растет число землетрясений, в том числе в Молдове

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Связь между вращением Земли и сейсмической активностью была упомянута профессором Роджером Билхамом из Университета Колорадо в Боулдере и Ребеккой Бендик из Университета Монтаны, которые опубликовали результаты своих исследований.

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Два сейсмолога изучили землетрясения силой более 7 баллов по шкале Рихтера, которые были зарегистрированы с 1900 года, и обнаружили пять периодов, когда наблюдалась гораздо более интенсивная сейсмическая активность, чем в остальное время.

В такие периоды всего за один год было зафиксировано 25−30 сильных землетрясений, в то время как в остальные годы случаев толчков с большой магнитудой насчитывалось не больше 15-ти.

Исследователи обнаружили, что все пять периодов интенсивной сейсмической активности происходили на пике «торможения» вращения Земли, а если говорить конкретно, то ровно через пять лет после начала очередного «торможения».

В очередной раз вращательное движение Земли начало «тормозить» четыре года назад. И если исследования ученых верны, то в 2018 году планету ждет как минимум 25 сильных землетрясений.

В Молдове в 2017 году толчки магнитудой от 4 до 5 регистрировались 17 раз.

Всего в прошлом году произошло 101 землетрясение магнитудой от 3.

Ученые говорят, что в целом сейсмологическая картина в прошлом году была в пределах нормы и даже несколько спокойнее, чем ожидалось.