+42 градуса и пыльная буря. Жителей Кызылординской области предупредили о жаре

«22 июля днем в Кызылординской области на большей части сохраняются сильная жара до 42 градусов, 23 июля днем местами сильная жара до 40 градусов. 23—24 июля в Кызылординской области местами сохраняются пыльная буря, южный, юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что 23—24 июля в Кызылординской области ожидается гроза. Кроме того, штормовое предупреждение распространили и в Костанайской области.

Там по данным синоптиков ближайшие сутки ожидается ожидается северо-восточный ветер 17−22 метров в секунду и местами гроза. Также метеослужба предупреждает жителей СКО.