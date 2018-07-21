+42 градуса и пыльная буря. Жителей Кызылординской области предупредили о жаре
Штормовое предупреждение объявили в Кызылординской области с 22 по 24 июля 2018
Штормовое предупреждение объявили в Кызылординской области с 22 по 24 июля 2018
«22 июля днем в Кызылординской области на большей части сохраняются сильная жара до 42 градусов, 23 июля днем местами сильная жара до 40 градусов.
Также сообщается, что
Там по данным синоптиков ближайшие сутки ожидается ожидается
Там 22 июля также ожидается ветер ночью местами 15−20 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду. В городе Петропавловск 22 июля ожидается