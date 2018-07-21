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14:53 (мск), источник: Tengrinews

+42 градуса и пыльная буря. Жителей Кызылординской области предупредили о жаре

Штормовое предупреждение объявили в Кызылординской области с 22 по 24 июля 2018 из-за сильной жары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«22 июля днем в Кызылординской области на большей части сохраняются сильная жара до 42 градусов, 23 июля днем местами сильная жара до 40 градусов. 23—24 июля в Кызылординской области местами сохраняются пыльная буря, южный, юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что 23—24 июля в Кызылординской области ожидается гроза. Кроме того, штормовое предупреждение распространили и в Костанайской области.

Там по данным синоптиков ближайшие сутки ожидается ожидается северо-восточный ветер 17−22 метров в секунду и местами гроза. Также метеослужба предупреждает жителей СКО.

Там 22 июля также ожидается ветер ночью местами 15−20 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду. В городе Петропавловск 22 июля ожидается северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду. Вероятность шторма 90−95 процентов.

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