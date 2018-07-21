Волгоградцев зовут обсудить схему теплоснабжения города

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление о назначении публичных слушаний, мероприятие состоится 27 июля в 18:00 в здании кинотеатра «Родина».

Заказчиком подготовки проекта схемы теплоснабжения является департамент ЖКХ и ТЭК мэрии, а организатором — департамент градостроительства и архитектуры.

Предполагается, что документ позволит обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию систем теплоснабжения, поможет увеличить энергоэффективность теплоснабжения и потребления тепловой энергии и соблюсти баланс между интересами ресурсоснабжающих организаций и потребителей, обеспечить стабильные условия предпринимательства в сфере теплоснабжения.