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14:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцев зовут обсудить схему теплоснабжения города

В Волгограде состоятся публичные слушания, вопросом которых станет проект актуализированной схемы теплоснабжения Волгограда. Документ рассчитан до 2034 года.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление о назначении публичных слушаний, мероприятие состоится 27 июля в 18:00 в здании кинотеатра «Родина».

Заказчиком подготовки проекта схемы теплоснабжения является департамент ЖКХ и ТЭК мэрии, а организатором — департамент градостроительства и архитектуры.

Предполагается, что документ позволит обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию систем теплоснабжения, поможет увеличить энергоэффективность теплоснабжения и потребления тепловой энергии и соблюсти баланс между интересами ресурсоснабжающих организаций и потребителей, обеспечить стабильные условия предпринимательства в сфере теплоснабжения.

К участию в публичных слушаниях приглашаются все неравнодушные волгоградцы. Изучить проект схемы можно с 18 по 25 июля по адресу улица Порт-Саида, 7а, с 10:00 до 12:00 в рабочие дни. Там же принимаются замечания и предложения по проекту.

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