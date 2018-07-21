В Ялте не рекомендуют купаться сразу после дождя из-за роста кишечных инфекций

Источник: РИА "Новости"

По данным начальника ялтинского отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виталия Задорожного, на минувшей неделе заболеваемость острыми кишечными инфекциями в регионе возросла на 19 случаев — 61 человек против 42, три четверти из которых — дети.

«Заболеваемость зафиксирована не только среди местных жителей, но и среди организованных туристов, отдыхающих в санаториях, отелях и детских оздоровительных лагерях», — рассказал Задорожный, подчеркнув, что это связано с массовыми купаниями в море после осадков.

«Люди не дожидаются, пока море утихнет после ливня и очистится, заглатывают воду, а затем обращаются к нам за помощью», — пояснил он.