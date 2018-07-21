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14:09 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте не рекомендуют купаться сразу после дождя из-за роста кишечных инфекций

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. После обильных ливней, которые обрушились на полуостров с конца прошлой недели, в Ялте зафиксирован рост заболеваемости кишечными инфекциями из-за купания в море. Об этом сообщает отдел информационной политики администрации курорта.

Источник: РИА "Новости"

По данным начальника ялтинского отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виталия Задорожного, на минувшей неделе заболеваемость острыми кишечными инфекциями в регионе возросла на 19 случаев — 61 человек против 42, три четверти из которых — дети.

«Заболеваемость зафиксирована не только среди местных жителей, но и среди организованных туристов, отдыхающих в санаториях, отелях и детских оздоровительных лагерях», — рассказал Задорожный, подчеркнув, что это связано с массовыми купаниями в море после осадков.

«Люди не дожидаются, пока море утихнет после ливня и очистится, заглатывают воду, а затем обращаются к нам за помощью», — пояснил он.

По его словам, отдыхающие, которые купались в море непосредственно после выпадения осадков, больше подвержены риску острых кишечных и вирусных заболеваний. Потеплевшая вода, отметил он, очень благоприятна для размножения бактерий и других микроорганизмов.

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