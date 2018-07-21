Гомель затопило: на улицах глохли машины, общественный транспорт встал
В ночь на субботу на областном центре выпало 55 мм осадков или более половины месячной нормы.
В ночь на субботу на областном центре выпало 55 мм осадков или более половины месячной нормы.
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Сильный дождь обрушился на Гомель ночью и утром в субботу, сообщает Sputnik.
Жители города весь день выкладывают в социальные сети фотографии с последствиями непогоды: подтопления наблюдаются в различных частях города.
Припаркованные автомобили на многих фотографиях оказались по капот в воде. Там, где машины пытаются форсировать водные преграды, они либо глохнут, либо «в панике сдают назад», — сообщает очевидец с Полесской улицы.
На 6-й Иногородней улице под воду ушла половина детской площадки, комментирует увиденное из окна другой житель города.
Не выдержал испытанием дождем и район Сельмаша. «Общественный транспорт стоит, авто и маршрутки пытаются объезжать разлив. Прохожим только и остаётся снимать «Сельмашевское море», — передает ресурс «Сильный Гомель».
Синоптики рассказали, что за минувшую ночь в Гомеле выпало более половины месячной нормы осадков. «Выпало 55 мм осадков, или 52% месячной нормы», — цитирует представителя Белгидромета БелТА.
Между тем на воскресенье Белгидромет снова объявил оранжевый уровень опасности. По прогнозу синоптиков, ночью по восточной половине, днем на большей части территории республики ожидаются грозы.
На востоке при грозах возможны сильные ливни, а днем — град и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.