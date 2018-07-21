Гомель затопило: на улицах глохли машины, общественный транспорт встал

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Сильный дождь обрушился на Гомель ночью и утром в субботу, сообщает Sputnik.

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Жители города весь день выкладывают в социальные сети фотографии с последствиями непогоды: подтопления наблюдаются в различных частях города.

Припаркованные автомобили на многих фотографиях оказались по капот в воде. Там, где машины пытаются форсировать водные преграды, они либо глохнут, либо «в панике сдают назад», — сообщает очевидец с Полесской улицы.

На 6-й Иногородней улице под воду ушла половина детской площадки, комментирует увиденное из окна другой житель города.

Не выдержал испытанием дождем и район Сельмаша. «Общественный транспорт стоит, авто и маршрутки пытаются объезжать разлив. Прохожим только и остаётся снимать «Сельмашевское море», — передает ресурс «Сильный Гомель».

Синоптики рассказали, что за минувшую ночь в Гомеле выпало более половины месячной нормы осадков. «Выпало 55 мм осадков, или 52% месячной нормы», — цитирует представителя Белгидромета БелТА.

Между тем на воскресенье Белгидромет снова объявил оранжевый уровень опасности. По прогнозу синоптиков, ночью по восточной половине, днем на большей части территории республики ожидаются грозы.