Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
«Особенная» дочь Лолиты переезжает в другую страну
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
На что идут звезды, чтобы вернуть былую популярность
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
"Перещеголяла меня по бездарности": Андрей Разин о Бузовой
Реакция Тарасовой на смерть фигуриста Тена - СМИ
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
13:45 (мск), источник: Newtimes.kz

Полицейские призывают граждан не провоцировать автоворов на агрессию

Стражи порядка призывают автомобилистов в случае встречи с хулиганами, не поддаваться эмоциям и не провоцировать воров на агрессию, передает «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

«Если вы столкнулись с такими моментами, что застали преступника в момент совершения преступления, не нужно его провоцировать на какие-то агрессивные действия. Тем более в момент совершения преступления преступник испытывает адреналин и готов на многое, чтобы избежать уголовной ответственности», — предупреждает начальник отдела по раскрытию краж чужого имущества ДВД города Алматы Алексей Стрельцов.

Читайте также
Астанчане простились с Денисом Теном на ледовой арене

По данным полиции, с начала года почти 1700 алматинцев обратились в полицию с заявлениями о том, что их автомобили ограблены.

Воры снимают зеркала и колеса, разбивают стекла и достают ценные вещи из салона. Полицейские говорят, что в основном это безработные молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, зачастую приехавшие из разных областей страны.

Нередко раскрыть подобные преступления следователям помогают камеры видеонаблюдения, которых становится всё больше. Отдельный интерес для воров представляют именно зеркала заднего вида. Как сообщили стражи порядка, есть целая схема, по которой их сбывают на рынках запасных частей. Стоимость одного зеркала может колебаться от 25 до 200 тысяч тенге.

Чаще всего нападения совершаются в центре города в обеденное и вечернее время. Полицейские просят владельцев машин быть осторожными.

В Алматы 19 июля при попытке задержать автоворов, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля, был смертельно ранен ножом известный казахстанский фигурист Денис Тен. Он был доставлен в больницу, где врачи пытались спасти ему жизнь, но помочь фигуристу не удалось.

Все новости региона
Раненый пенсионер поборол двух грабителей бильярдным кием
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Киев дал возможность Нидерландам начать суд по делу МН17
Экологи предсказали катаклизмы на востоке России
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков
Нефтяники США не поддерживают ужесточение антироссийских санкций
Спорт
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али 21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь