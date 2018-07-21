21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно встретили 40-тысячного безвизового туриста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

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С начала 2018 года возможностью посетить Гродно и Гродненский район без визы воспользовались свыше 40 тыс. иностранцев из более чем 50 государств. Юбилейным туристом стал 60-летний Леонас Литвинавичюс из Вильнюса. Мужчина впервые посетил Гродно. Приехал в составе тургруппы. Признается, что его впечатлили гродненские замки, исторический центр города. Туристу вручили сувениры.

«Отмечаем рост туристического потока в регион. Только за минувшую неделю возможностью без визы посетить Гродно и окрестности воспользовались более 2,6 тыс. человек. Сейчас сезон отпусков, поэтому активно едут не только в выходные, но и в будние. Даже в понедельник или вторник город посещают по 300−350 безвизовых туристов», — сказала Татьяна Лидяева. В регионе растет экспорт туруслуг (118% к уровню прошлого, также успешного в плане туризма года), увеличивается количество фирм, занимающихся въездным туризмом, развивается инфраструктура.

Наибольшее количество безвизовых туристов, приезжающих в Гродно, — граждане Литвы и Польши. Чаще всего в регион приезжают в ходе двухдневных туров. Впрочем, есть и те, кто задерживается на все 10 дней. Если ранее преобладали групповые туристы, то сегодня почти половина всех безвизовых гостей путешествуют индивидуально.