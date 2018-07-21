Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Бородина показала, какой сделала ремонт, и напугала поклонников
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Миллиардер Неклюдов сбил ребенка и умер - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Не надевайте короткие юбки: Водонаева осудила стиль полных людей
Миллиардер умер, узнав о смерти сбитого им малыша
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
16Ливневые дожди в Японии
15:50 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно встретили 40-тысячного безвизового туриста

С начала 2018 года возможностью посетить Гродно и Гродненский район без визы воспользовались свыше 40 тыс. иностранцев из более чем 50 государств. Юбилейным туристом стал 60-летний Леонас Литвинавичюс из Вильнюса.

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно встретили 40-тысячного безвизового туриста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

Читайте также
Ссузы Беларуси начинают прием документов

С начала 2018 года возможностью посетить Гродно и Гродненский район без визы воспользовались свыше 40 тыс. иностранцев из более чем 50 государств. Юбилейным туристом стал 60-летний Леонас Литвинавичюс из Вильнюса. Мужчина впервые посетил Гродно. Приехал в составе тургруппы. Признается, что его впечатлили гродненские замки, исторический центр города. Туристу вручили сувениры.

«Отмечаем рост туристического потока в регион. Только за минувшую неделю возможностью без визы посетить Гродно и окрестности воспользовались более 2,6 тыс. человек. Сейчас сезон отпусков, поэтому активно едут не только в выходные, но и в будние. Даже в понедельник или вторник город посещают по 300−350 безвизовых туристов», — сказала Татьяна Лидяева. В регионе растет экспорт туруслуг (118% к уровню прошлого, также успешного в плане туризма года), увеличивается количество фирм, занимающихся въездным туризмом, развивается инфраструктура.

Наибольшее количество безвизовых туристов, приезжающих в Гродно, — граждане Литвы и Польши. Чаще всего в регион приезжают в ходе двухдневных туров. Впрочем, есть и те, кто задерживается на все 10 дней. Если ранее преобладали групповые туристы, то сегодня почти половина всех безвизовых гостей путешествуют индивидуально.

С 1 января вступил в силу указ № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в турцелях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.

Все новости региона
 У американского миллиардера нашли белорусские корни
Певец Александр Малинин снял клип в Мирском замке
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Киев дал возможность Нидерландам начать суд по делу МН17
Экологи предсказали катаклизмы на востоке России
США обратили внимание на отсутствие демократии в Никарагуа
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков
Спорт
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али 21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь