Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике
Чтобы стать настоящим хозяином своей электронной почты, вам надо обратиться к истинным причинам того, отчего ваш почтовый ящик всегда переполнен.
Чтобы стать настоящим хозяином своей электронной почты, вам надо обратиться к истинным причинам того, отчего ваш почтовый ящик всегда переполнен.
Большинство из нас
Несмотря на бум соцсетей, который мир переживает в последние годы, имейл вовсе не собирается сдавать позиции.
Исследования прогнозируют, что количество электронных писем, отправляемых ежедневно, в 2019 году вырастет до 246 миллиардов (по сравнению с 205 млрд в 2015 г.).
Что интересно, есть доказательства того, что молодежь пользуется имейлом столь же охотно, что и представители поколения, которое помнит то время, когда электронную почту изобрели.
На это, конечно, можно сказать, что объяснение простое: мы стали работать больше и дольше. И часть правды в этом есть.
Однако рост количества электронных писем также можно объяснить и тем, что мы всё больше интернет- и цифрозависимы. И не прекращаем попыток разгрести завалы в своем почтовом ящике — но
Электронная почта уже не привязывает нас к настольному компьютеру или ноутбуку — большинство проверяет ее на смартфонах и планшетах, порой лежа в постели.
Как правило, мы стремимся ответить на письмо тут же, думая, что это свидетельствует о нашей постоянной готовности заглянуть в почтовый ящик. Быстро отвечая на имейлы, мы стараемся хоть
Однако почтовый ящик вновь наполняется — со скоростью, которая порой вводит нас в депрессию.
Дело вот в чем: нам, чтобы стать настоящими хозяевами в своей электронной почте, надо разобраться с глубинными причинами хаоса в ней, а не пытаться лечить симптомы.
Вот десять способов побороть этот хаос и обрести контроль над почтовым ящиком.
1. Прекратите пользоваться имейлом как мессенджером
Электронная почта не предназначена для быстрого обмена сообщениями. Масса времени уходит на то, чтобы разобраться, кто, что и когда написал, на что ответил и как. Имейлы в таких переписках как правило имеют одинаковые заголовки, что делает поиски нужного еще более затруднительным.
Для чата, быстрого обсуждения
2. Избегайте тиражирования
Эта проблема известна как «тиражирование сообщений». Вы получаете смс: «Хочу проверить, получил ли ты мой имейл». Звонит телефон: «Я послал тебе письмо».
Многие люди
Все это отнимает массу времени и часто запутывает. Электронная почта — не самое лучшее место для принятия официальных решений.
Старая добрая комната для совещаний, где мы встречаемся как реальные люди, живые существа, где можно пожать друг другу руку и посмотреть в глаза, —
3. Устройте прополку своего электронного огорода
Переполненный почтовый ящик — как огород, заросший сорняками. Поэтому полезно регулярно выделять время на его прополку.
Один из простых и эффективных приемов — использовать функцию поиска по почте. Какое слово искать? Ну конечно «unsubscribe» — «отписаться».
Вы будете удивлены, какое количество рассылок приходит в ваш ящик, а вы совершенно не помните, чтобы вы на них подписывались!
Даже после того, как пронесся и схлынул шквал имейлов, вызванных требованиями GDPR (новым регламентом защиты персональных данных в ЕС. — Прим. переводчика), все равно вы обнаружите сотни ненужных вам писем.
Сделайте себе одолжение на будущее — зайдите в каждое из них и нажмите на «отписаться».
4. Папку «спам» используйте с умом
Автоматическое распознавание спама с каждым годом становится эффективнее. Однако такие письма
И это еще один простой способ прополоть ваш
Кроме того, не забывайте регулярно заглядывать в нее, чтобы удалять вполне законно пришедшие имейлы, попавшие туда по ошибке.
5. Попросите друзей и коллег не посылать вам имейлы
Не стесняйтесь. Просто будьте тактичны. Это еще одна причина того, что ваш почтовый ящик переполнен: письма от близких вам людей, а также от коллег, которые сидят в одной комнате с вами — порой за соседним столом.
Вежливо попросите их не обсуждать по имейлу вопросы, которые лучше решить во время личной встречи, по телефону или мессенджеру.
6. Упростите свои вопросы и пожелания
Не посылайте слишком сложных имейлов. Если вы задаете в письме пять вопросов, будьте уверены — большинство ваших адресатов ответит только на последний.
В итоге это порождает новый вал переписки, в ходе которого вы будете добиваться ответов на остальные четыре вопроса.
7. Отвечайте на письма исчерпывающе
Отвечайте на все вопросы, содержащиеся в письме. Если вы
8. Проверяйте почтовый ящик только в определенное время
Есть все больше свидетельств тому, что наша продуктивность вырастает, если мы заглядываем в почту и отвечаем на имейлы только в определенное время — несколько раз в день. (К тому же это избавляет вас от значительной доли стресса.).
Не верьте мифу о том, что вам следует быть на связи каждую минуту. Ну, а если это
9. Повторяйте заголовок вашего имейла внутри письма
Возможно, вам кажется, что повторение одного и того же — пустая трата времени и сил. Но это не так в отношении электронной почты.
Напишите краткую суть вашего письма в заголовке имейла и этим же предложением завершите письмо. Такое ясное изложение цели имейла, повторенное дважды, увеличивает вероятность того, что вам ответят полностью и по существу.
10. Прекратите пользоваться электронной почтой. Совсем.
Число людей и организаций, которые полностью отказались от использования электронной почты и перешли на другие виды коммуникаций, растет с каждым днем (хоть пока и неясно, какие результаты это принесет в отдаленном будущем).
Такой отказ сделает вашу рабочую жизнь более продуктивной и менее нервной. Другие виды связи (например, мессенджеры) оказываются более гибкими. В любом случае, стоит попробовать — хотя бы одну неделю. Жить без электронной почты — это возможно.
Ознакомившись с этими способами, попробуйте применить их — если не все, то хотя бы несколько. Порой те вещи, которые мы считаем само собой разумеющимися, как раз и оказываются теми, что доставляют нам наибольшие проблемы.
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Эта статья впервые была опубликована на сайте The Conversation и помещена здесь в рамках лицензии Creative Commons. Ее автор Пол Леви — старший научный сотрудник кафедры управления инновационной деятельностью Университета Брайтона (Великобритания).