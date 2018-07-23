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14:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

Чтобы стать настоящим хозяином своей электронной почты, вам надо обратиться к истинным причинам того, отчего ваш почтовый ящик всегда переполнен.

Большинство из нас по-настоящему зависимо от электронной почты. По некоторым оценкам, мы проводим около пяти с половиной часов каждый рабочий день, проверяя свой почтовый ящик и отвечая на письма.

Несмотря на бум соцсетей, который мир переживает в последние годы, имейл вовсе не собирается сдавать позиции.

Исследования прогнозируют, что количество электронных писем, отправляемых ежедневно, в 2019 году вырастет до 246 миллиардов (по сравнению с 205 млрд в 2015 г.).

Что интересно, есть доказательства того, что молодежь пользуется имейлом столь же охотно, что и представители поколения, которое помнит то время, когда электронную почту изобрели.

На это, конечно, можно сказать, что объяснение простое: мы стали работать больше и дольше. И часть правды в этом есть.

Однако рост количества электронных писем также можно объяснить и тем, что мы всё больше интернет- и цифрозависимы. И не прекращаем попыток разгрести завалы в своем почтовом ящике — но почему-то делаем это так, что завалы эти все больше и страшней.

Электронная почта уже не привязывает нас к настольному компьютеру или ноутбуку — большинство проверяет ее на смартфонах и планшетах, порой лежа в постели.

Как правило, мы стремимся ответить на письмо тут же, думая, что это свидетельствует о нашей постоянной готовности заглянуть в почтовый ящик. Быстро отвечая на имейлы, мы стараемся хоть как-то уменьшить количество писем, ждущих нашей реакции.

Однако почтовый ящик вновь наполняется — со скоростью, которая порой вводит нас в депрессию.

Дело вот в чем: нам, чтобы стать настоящими хозяевами в своей электронной почте, надо разобраться с глубинными причинами хаоса в ней, а не пытаться лечить симптомы.

Вот десять способов побороть этот хаос и обрести контроль над почтовым ящиком.

1. Прекратите пользоваться имейлом как мессенджером

Электронная почта не предназначена для быстрого обмена сообщениями. Масса времени уходит на то, чтобы разобраться, кто, что и когда написал, на что ответил и как. Имейлы в таких переписках как правило имеют одинаковые заголовки, что делает поиски нужного еще более затруднительным.

Для чата, быстрого обсуждения какой-то темы больше подходят всевозможные мессенджеры. А лучше всего поговорить по телефону или лицом к лицу.

2. Избегайте тиражирования

Эта проблема известна как «тиражирование сообщений». Вы получаете смс: «Хочу проверить, получил ли ты мой имейл». Звонит телефон: «Я послал тебе письмо».

Многие люди по-прежнему не доверяют решениям, принятым в электронном пространстве. К договоренностям, достигнутым по имейлу, относятся с подозрением и пытаются проверить с помощью дополнительных писем, смс и телефонных звонков — плюс встреч лицом к лицу, чтобы подтвердить то, о чем вроде бы уже договорились по телефону.

Все это отнимает массу времени и часто запутывает. Электронная почта — не самое лучшее место для принятия официальных решений.

Старая добрая комната для совещаний, где мы встречаемся как реальные люди, живые существа, где можно пожать друг другу руку и посмотреть в глаза, — по-прежнему самое лучшее место для принятия совместных решений.

3. Устройте прополку своего электронного огорода

Переполненный почтовый ящик — как огород, заросший сорняками. Поэтому полезно регулярно выделять время на его прополку.

Один из простых и эффективных приемов — использовать функцию поиска по почте. Какое слово искать? Ну конечно «unsubscribe» — «отписаться». Во-первых, это напомнит вам о том, на какие рассылки вы когда-то имели неосторожность подписаться, во-вторых, даст возможность тут же нажать на «отписаться».

Вы будете удивлены, какое количество рассылок приходит в ваш ящик, а вы совершенно не помните, чтобы вы на них подписывались!

Даже после того, как пронесся и схлынул шквал имейлов, вызванных требованиями GDPR (новым регламентом защиты персональных данных в ЕС. — Прим. переводчика), все равно вы обнаружите сотни ненужных вам писем.

Сделайте себе одолжение на будущее — зайдите в каждое из них и нажмите на «отписаться».

4. Папку «спам» используйте с умом

Автоматическое распознавание спама с каждым годом становится эффективнее. Однако такие письма все-таки время от времени проникают в наши почтовые ящики.

И это еще один простой способ прополоть ваш имейл-огород. Отведите немного времени на то, чтобы обучить ваш спам-фильтр более точно распознавать этот самый спам среди приходящих имейлов. Не просто удаляйте спам, а помещайте его в папку, предназначенную для него.

Кроме того, не забывайте регулярно заглядывать в нее, чтобы удалять вполне законно пришедшие имейлы, попавшие туда по ошибке.

5. Попросите друзей и коллег не посылать вам имейлы

Не стесняйтесь. Просто будьте тактичны. Это еще одна причина того, что ваш почтовый ящик переполнен: письма от близких вам людей, а также от коллег, которые сидят в одной комнате с вами — порой за соседним столом.

Вежливо попросите их не обсуждать по имейлу вопросы, которые лучше решить во время личной встречи, по телефону или мессенджеру.

6. Упростите свои вопросы и пожелания

Не посылайте слишком сложных имейлов. Если вы задаете в письме пять вопросов, будьте уверены — большинство ваших адресатов ответит только на последний.

В итоге это порождает новый вал переписки, в ходе которого вы будете добиваться ответов на остальные четыре вопроса.

7. Отвечайте на письма исчерпывающе

Отвечайте на все вопросы, содержащиеся в письме. Если вы что-то упустите, это станет причиной продолжения переписки — до тех пор, пока спрашивающий не добьется от вас ответов.

8. Проверяйте почтовый ящик только в определенное время

Есть все больше свидетельств тому, что наша продуктивность вырастает, если мы заглядываем в почту и отвечаем на имейлы только в определенное время — несколько раз в день. (К тому же это избавляет вас от значительной доли стресса.).

Не верьте мифу о том, что вам следует быть на связи каждую минуту. Ну, а если это все-таки входит в требования вашей работы, то электронная почта — далеко не лучший способ. Используйте мессенджеры.

9. Повторяйте заголовок вашего имейла внутри письма

Возможно, вам кажется, что повторение одного и того же — пустая трата времени и сил. Но это не так в отношении электронной почты.

Напишите краткую суть вашего письма в заголовке имейла и этим же предложением завершите письмо. Такое ясное изложение цели имейла, повторенное дважды, увеличивает вероятность того, что вам ответят полностью и по существу.

10. Прекратите пользоваться электронной почтой. Совсем.

Число людей и организаций, которые полностью отказались от использования электронной почты и перешли на другие виды коммуникаций, растет с каждым днем (хоть пока и неясно, какие результаты это принесет в отдаленном будущем).

Такой отказ сделает вашу рабочую жизнь более продуктивной и менее нервной. Другие виды связи (например, мессенджеры) оказываются более гибкими. В любом случае, стоит попробовать — хотя бы одну неделю. Жить без электронной почты — это возможно.

Ознакомившись с этими способами, попробуйте применить их — если не все, то хотя бы несколько. Порой те вещи, которые мы считаем само собой разумеющимися, как раз и оказываются теми, что доставляют нам наибольшие проблемы.

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Эта статья впервые была опубликована на сайте The Conversation и помещена здесь в рамках лицензии Creative Commons. Ее автор Пол Леви — старший научный сотрудник кафедры управления инновационной деятельностью Университета Брайтона (Великобритания).

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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