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15:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия Волгограда рассказала горожанам о действиях при ЧС

Администрация Волгограда на своем официальном сайте опубликовала памятки для населения, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Памятки касаются как природных, так и техногенных катастроф.

Как сообщает «КП-Волгоград», первой появился свод правил по действиям в случае техногенной катастрофы. Основной совет при действиях как в случае природного, так и техногенного ЧС — не паниковать, включить телевизор или радио, и выслушать рекомендации спасателей о дальнейших действиях. Кроме того, памятки содержат советы по действиям в случае аварии или катастрофы на транспорте, выбросе вредных или ядовитых веществ, наводнении, а также угрозе ураганов, бурь и смерчей.

Источник: Комсомольская правда

Добавим, что на сайте мэрии также размещена памятка по действиям при сигнале «Внимание всем». Главное во всех памятках- не поддаваться панике и сохранять здравый смысл и самообладание.

Источник: Комсомольская правда
Источник: Комсомольская правда
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