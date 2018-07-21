Мэрия Волгограда рассказала горожанам о действиях при ЧС

Как сообщает «КП-Волгоград», первой появился свод правил по действиям в случае техногенной катастрофы. Основной совет при действиях как в случае природного, так и техногенного ЧС — не паниковать, включить телевизор или радио, и выслушать рекомендации спасателей о дальнейших действиях. Кроме того, памятки содержат советы по действиям в случае аварии или катастрофы на транспорте, выбросе вредных или ядовитых веществ, наводнении, а также угрозе ураганов, бурь и смерчей.