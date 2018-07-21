В Перми прошёл красочный парад детских колясок
Пермь, 21 июля —
Пермь, 21 июля —
В этом году участники не были ограничены
После регистрации участники по очереди представили свои творения на суд жюри и зрителей, продефилировав по площадке перед главной сценой парка. Некоторые готовили коляски к конкурсу целями семьями, потратив на это ни один вечер. Другим же хватило для подготовки костюма всего одной ночи.
В качестве материалов, из которых были сделаны костюмы и украшения для колясок, пермяки чаще всего выбирали яркие ткани и бумагу. Но одна из семей выбрала экоматериалы: букеты полевых цветов и трав.
Участники изображали различных сказочных героев: Буратино, Мальвину, Гермиону Грейнджер, Красную Шапочку. Были и герои мультфильмов.
Самые оригинальные работы получили специальные призы и именные дипломы победителей.