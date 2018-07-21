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15:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми прошёл красочный парад детских колясок

Пермь, 21 июля — АиФ-Прикамье. Десятый ежегодный парад колясок прошёл в Перми в парке им. Горького 21 июля.

Источник: Аргументы и факты

В этом году участники не были ограничены какой-то определённой темой, украсить коляску можно было любым способом. В конкурсе было четыре номинации: «Детская коляска», «Кукольная коляска», «Мой велосипед», «Самый необычный костюм».

После регистрации участники по очереди представили свои творения на суд жюри и зрителей, продефилировав по площадке перед главной сценой парка. Некоторые готовили коляски к конкурсу целями семьями, потратив на это ни один вечер. Другим же хватило для подготовки костюма всего одной ночи.

В качестве материалов, из которых были сделаны костюмы и украшения для колясок, пермяки чаще всего выбирали яркие ткани и бумагу. Но одна из семей выбрала экоматериалы: букеты полевых цветов и трав.

Участники изображали различных сказочных героев: Буратино, Мальвину, Гермиону Грейнджер, Красную Шапочку. Были и герои мультфильмов.

Самые оригинальные работы получили специальные призы и именные дипломы победителей.

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