По центральным улицам Казани прошел крестный ход
(Город Казань KZN.RU, 21 июля). Православные христиане 21 июля отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери.
(Город Казань KZN.RU, 21 июля). Православные христиане 21 июля отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери.
Праздник начался с торжественной литургии, которую в Благовещенском соборе провел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. После этого в столице Татарстана состоялся крестный ход.
Шествие началось от стен Кремля и прошло по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Крестовоздвиженского храма.
Во главе колонны из сотен верующих встали представители духовенства, которые прошествовали с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.