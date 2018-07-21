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15:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

По центральным улицам Казани прошел крестный ход

(Город Казань KZN.RU, 21 июля). Православные христиане 21 июля отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери.

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Праздник начался с торжественной литургии, которую в Благовещенском соборе провел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. После этого в столице Татарстана состоялся крестный ход.

Шествие началось от стен Кремля и прошло по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Крестовоздвиженского храма.

Во главе колонны из сотен верующих встали представители духовенства, которые прошествовали с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.

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