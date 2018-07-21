По центральным улицам Казани прошел крестный ход

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Праздник начался с торжественной литургии, которую в Благовещенском соборе провел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. После этого в столице Татарстана состоялся крестный ход.

Шествие началось от стен Кремля и прошло по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Крестовоздвиженского храма.