В Ташкенте за одну ночь в ходе рейдов поймали несколько сотен нарушителей

В итоге было выявлено 349 нарушений и поймано 15 любителей быстрой езды по ночным дорогам. Причем, один из нарушителей, ревом мотора оглушая округу улицы Гулсанам в Мирзо-Улугбекском районе, мчался на мотоцикле Lifan. Более того, когда мотоциклиста остановили, выяснилось, что мужчина, 39-летний Руслан Д., пьян.

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«Гонки в состоянии алкогольного опьянения устроили еще трое водителей. 48-летний Хусан М. управлял автомобилем “Спарк”. Инспектора остановили его в том же Мирзо-Улугбекском районе на ул. М. Улугбек. В Сергелийском районе быстрой ездой на “Нексии” увлекся 39-летний Санжар Х. Замыкает квартет пьяных гонщиков 32-летний Зарифжон Х., который на автомобиле “Матиз” мчался по Малой кольцевой автодороге», — отметили в ГУВД.

Всего же за одну ночь сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента было выявлено 5 лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В Алмазарском районе на улице Сагбан за быструю езду был остановлен автомобиль Lexus, управлял которым 43-летний Акромжон Х. При проверке выяснилось, что у водителя отсутствует полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

К слову, среди любителей быстрой езды отсутствие документов оказалось самым распространенным видом правонарушений. Помимо водителя Lexus без документов сотрудники ДПС выявили еще 8 человек. При этом 6 человек не имели даже водительского удостоверения. А водитель «Матиза» Фарход П., которого инспектора ДПС остановили на улице Беруни в Шайхантахурском районе, вообще катался с ветерком на машине, принадлежащей другому лицу, не имея ни страхового полиса, ни талона предупреждений, ни прав, ни доверенности на управление.

Впрочем, не он один был пойман стражами правопорядка на дорогах. 27-летний Нодирбек А. тоже катался по улице Янги шахар в Юнусабадском районе на чужой «Нексии», не имея при себе никаких документов.

Среди «ночных гонщиков» оказалась и представительница прекрасной половины. Барно М. была остановлена на улице М. Улугбека в одноименном районе. Женщина села за руль автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, не имея страхового полиса и доверенности на управление транспортным средством, принадлежащим другому лицу.