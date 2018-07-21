Проходные баллы на экономический факультет БГУ выросли

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Проходные баллы для зачисления на все специальности экономического факультета БГУ выросли по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе вуза.

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Самый высокий проходной балл 376 был на «экономическую информатику», а прошлом году абитуриентам для зачисления на эту специальность было достаточно набрать 364. На специальность «менеджмент» (направления — международный менеджмент, инновационный менеджмент) принимали абитуриентов, имеющих не менее 373 баллов, а в 2017, чтобы стать студентом этого направления, было достаточно 367. На «финансы и кредит» зачисляли с 370 проходными баллами (в 2017-м году — 356). Выросли проходные баллы и по другим специальностям этого факультета.

На юрфаке на часть специальностей, в частности на «правоведение» проходные баллы стали выше — 355 против 347 в прошлом году. На часть специальностей «экономическое право» и «политология» в этом году поступить оказалось проще. Политология «просела» на 60 баллов. Для зачисления на эту специальность достаточно было иметь 322 балла, тогда как в прошлом году требовались внушительные 382.