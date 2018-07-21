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16:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в выходные: грозы, сильные ливни, порывистый ветер

Неспокойнее всего будет на востоке страны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 21 июля, на большей части страны ожидаются грозы, а на востоке в отдельных районах прогнозируются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду, сообщает Белгидромет.

Неспокойной погода будет и завтра, 21 июля. Ночью по восточной половине, а днем на большей части страны ожидаются грозы. По востоку местами пройдут сильные ливни, а днем град. Кроме того, будет и такой же порывистый ветер, как в субботу.

В Минске в эти выходные передают грозы. Порывы же ветра будут достигать 14 метров в секунду.

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