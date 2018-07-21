Погода в выходные: грозы, сильные ливни, порывистый ветер

В субботу, 21 июля, на большей части страны ожидаются грозы, а на востоке в отдельных районах прогнозируются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду, сообщает Белгидромет.

Неспокойной погода будет и завтра, 21 июля. Ночью по восточной половине, а днем на большей части страны ожидаются грозы. По востоку местами пройдут сильные ливни, а днем град. Кроме того, будет и такой же порывистый ветер, как в субботу.