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16:52 (мск), источник: СуперОмск

Названы сроки очередного отключения горячей воды в Омске

В АО «Омск РТС» сообщили о плановом отключении горячего водоснабжения потребителей ТЭЦ-4 с полуночи 7 августа до полуночи 16 августа.

«Согласно утверждённому “Графику остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО “Омск РТС” в летний период 2018”, будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей луча Юбилейный ТЭЦ-4», — говорится в сообщение на сайте организации.

В частности, горячую воду отключат жителям домов в районе проспекта Мира, улиц Пригородной, Попова, Комбинатской (поселок Юбилейный).

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