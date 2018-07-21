Названы сроки очередного отключения горячей воды в Омске
В АО «Омск РТС» сообщили о плановом отключении горячего водоснабжения потребителей ТЭЦ-4 с полуночи 7 августа до полуночи 16 августа.
В АО «Омск РТС» сообщили о плановом отключении горячего водоснабжения потребителей ТЭЦ-4 с полуночи 7 августа до полуночи 16 августа.
«Согласно утверждённому “Графику остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО “Омск РТС” в летний период 2018”, будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей луча Юбилейный ТЭЦ-4», — говорится в сообщение на сайте организации.
В частности, горячую воду отключат жителям домов в районе проспекта Мира, улиц Пригородной, Попова, Комбинатской (поселок Юбилейный).