В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в воскресенье, 22 июля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в воскресенье, 22 июля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
«Степень интенсивности опасных явлений: “желтый” — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в Москве будет облачная погода, местами ожидаются дождь и гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 22−24 градуса.