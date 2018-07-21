В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности

«Степень интенсивности опасных явлений: “желтый” — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Москве будет облачная погода, местами ожидаются дождь и гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 22−24 градуса.