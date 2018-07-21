Скончался руководивший операцией по поимке Чикатило следователь

Криминалист родился 18 августа 1946 года в Брянской области. После окончания Волгоградской высшей следственной школы милиции поступил на службу областное управление внутренних дел.

В 1994 году Бураков занял должность первого заместителя начальника ГУВД Ростовской области. Криминалист играл ведущую роль в операции «Лесополоса» по задержанию Андрея Чикатило.

«Коллеги Виктора Васильевича всегда отмечали его высокий уровень профессионализма, ответственности и моральных качеств, а также уважали за самоотверженную и благородную службу в органах внутренних дел», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Прощание с Бураковым состоится 22 июля в 10:00 на Северном кладбище города Ростова-на-Дону.