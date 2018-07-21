В Ростове скончался председатель совета ветеранов Виктор Бураковhttps://t.co/8fvCSEaxhg pic.twitter.com/d1hw9ktEMW— ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 21 июля 2018 г.
Скончался руководивший операцией по поимке Чикатило следователь
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Криминалист родился 18 августа 1946 года в Брянской области. После окончания Волгоградской высшей следственной школы милиции поступил на службу областное управление внутренних дел.
«Коллеги Виктора Васильевича всегда отмечали его высокий уровень профессионализма, ответственности и моральных качеств, а также уважали за самоотверженную и благородную службу в органах внутренних дел», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
Прощание с Бураковым состоится 22 июля в 10:00 на Северном кладбище города
Андрей Чикатило совершал убийства в период с 1978 по 1990 годы. Следствию удалось доказать причастность маньяка к убийству 53 человек. Чикатило арестовали 20 ноября 1990 года. Был казнен 14 февраля 1994 года.