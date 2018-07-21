Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
«Особенная» дочь Лолиты переезжает в другую страну
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Яну Рудковскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
«Особенная» дочь Лолиты переезжает в другую страну
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Burberry сожгла товары на 28 млн фунтов стерлингов
Бородина показала, какой сделала ремонт, и напугала поклонников
Не надевайте короткие юбки: Водонаева осудила стиль полных людей
Миллиардер умер, узнав о смерти сбитого им малыша
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
17:11 (мск), источник: Известия

Скончался руководивший операцией по поимке Чикатило следователь

В Ростове-на-Дону на 71-м году жизни скончался председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск области Виктор Бураков. Он известен тем, что руководил операцией по поимке одного из самых известных в России маньяков Андрея Чикатило.

Криминалист родился 18 августа 1946 года в Брянской области. После окончания Волгоградской высшей следственной школы милиции поступил на службу областное управление внутренних дел.

В 1994 году Бураков занял должность первого заместителя начальника ГУВД Ростовской области. Криминалист играл ведущую роль в операции «Лесополоса» по задержанию Андрея Чикатило.

«Коллеги Виктора Васильевича всегда отмечали его высокий уровень профессионализма, ответственности и моральных качеств, а также уважали за самоотверженную и благородную службу в органах внутренних дел», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Прощание с Бураковым состоится 22 июля в 10:00 на Северном кладбище города Ростова-на-Дону.

Андрей Чикатило совершал убийства в период с 1978 по 1990 годы. Следствию удалось доказать причастность маньяка к убийству 53 человек. Чикатило арестовали 20 ноября 1990 года. Был казнен 14 февраля 1994 года.

 Зачем крейсер «Дмитрий Донской» собираются поднять со дна Японского моря
Почему так сложно следить за качеством питьевой воды
Россия задумала масштабный удар по позициям сирийских боевиков
Стали известны детали скандала в сборной Аргентины на ЧМ-2018
В Казахстане экскаваторщик выжил после падения 100-тонной глыбы
Во Франции на мужчину напал горный козел
Киев дал возможность Нидерландам начать суд по делу МН17
Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеры футболистов
Спорт
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича Алексей и Василий завершили карьеру футболистов
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь