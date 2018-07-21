Во Франции открылся первый торговый дом Узбекистана
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Париже состоялась церемония открытия первого Торгового дома Узбекистана во Франции, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Париже состоялась церемония открытия первого Торгового дома Узбекистана во Франции, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Основная задача Торгового дома UzFranceTrade заключается в продвижении экспорта продукции из Узбекистана в Пятую республику и другие страны Европы. В этих целях предусмотрено функционирование постоянно действующего
В рамках мероприятия состоялась отдельная встреча делегации нашей страны с представителями деловых кругов Франции, на которой обсуждены вопросы продвижения узбекской сельскохозяйственной и текстильной продукции. Стороны договорились активно развивать сотрудничество путем поддержки предпринимателей на государственном уровне.
Церемония ознаменовалась подписанием договоренностей на поставку текстильной продукции в ЕС на 1 миллион долларов, а также первой партии сухофруктов объемом 100 тонн на рынок Франции, пишет ИА «Дуне».
«Сегодня несырьевой экспорт республики представлен в незначительных объемах. В основном это вызвано сложностью выхода отечественной продукции на столь взыскательный рынок, как Франция. Наша задача заключается в том, чтобы максимально облегчить это путем приведения наших стандартов в соответствие с европейскими требованиями. Так мы сможем реализовать торговый потенциал и удовлетворить спрос на плодоовощную и текстильную продукцию из нашей страны», — отметил министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.