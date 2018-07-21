Стартовый набор москвича: более 40 тысяч новорожденных с начала года получили подарочные наборы от города

«Подарочные наборы родители новорожденных москвичей получают при выписке из роддома. С начала этого года уже выдано более 40 тысяч подарков. Благодаря такой поддержке от Правительства Москвы родители могут уделить больше времени и внимания ребенку после его рождения. В “приданом” собраны самые разные и необходимые предметы для первых месяцев жизни малыша. Это и средства по уходу, и детская одежда, принадлежности для купания и кормления — всего 44 предмета», — отметил министр мравительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.