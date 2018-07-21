Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Дочь Михаила Задорнова выросла настоящей красавицей
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
«Особенная» дочь Лолиты переезжает в другую страну
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Миллиардер Неклюдов сбил ребенка и умер - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам
Число отравившихся в кафе «Шаурма» выросло до 187
Не надевайте короткие юбки: Водонаева осудила стиль полных людей
Миллиардер умер, узнав о смерти сбитого им малыша
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
19:05 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Стартовый набор москвича: более 40 тысяч новорожденных с начала года получили подарочные наборы от города

Более 40 тысяч подарочных наборов новорожденным выдано в роддомах Департамента здравоохранения Москвы с начала года. Об этом написал на своей странице в «Твиттере» Сергей Собянин. Рекордсменом по количеству выданных подарков стал родильный дом больницы имени В. В. Виноградова (около 2,7 тысячи наборов), на втором месте — родильный дом больницы № 29 имени Н. Э. Баумана (2,6 тысячи), на третьем — Центр планирования семьи и репродукции (2,5 тысячи подарков).

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Подарочные наборы родители новорожденных москвичей получают при выписке из роддома. С начала этого года уже выдано более 40 тысяч подарков. Благодаря такой поддержке от Правительства Москвы родители могут уделить больше времени и внимания ребенку после его рождения. В “приданом” собраны самые разные и необходимые предметы для первых месяцев жизни малыша. Это и средства по уходу, и детская одежда, принадлежности для купания и кормления — всего 44 предмета», — отметил министр мравительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Подготовку и распределение подарочных комплектов для новорожденных по родильным домам обеспечивает Департамент труда и социальной защиты города Москвы.

По инициативе Сергея Собянина с 2018 года их вручают всем родителям-москвичам, чьи дети появились на свет в каком-либо из роддомов столицы. В набор включено все самое необходимое: матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, боди, шапочки с завязками и без, пинетки, пустышка, ножницы, прорезыватель для зубов, принадлежности для кормления и гигиены малыша, электронный термометр и многое другое.

Все новости региона
Россия задумала масштабный удар по позициям сирийских боевиков
Стали известны детали скандала в сборной Аргентины на ЧМ-2018
В Казахстане экскаваторщик выжил после падения 100-тонной глыбы
В Ростове-на-Дону скончался следователь, поймавший Чикатило
Киев дал возможность Нидерландам начать суд по делу МН17
Во Франции на мужчину напал горный козел
Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеры футболистов
Спорт
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича Алексей и Василий завершили карьеру футболистов
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь