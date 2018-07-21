Молодежь из Белоруссии и стран ЕС едет в Молдову собирать урожай

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. В Молдову из Новополоцка Витебской области Белоруссии отправились 12 учащихся местного политехнического колледжа и активисты Белорусского республиканского союза молодежи.

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По данным белорусских СМИ, ребята будут задействованы в уборке персиков, слив и винограда.

Молодые люди смогут не только поработать на полях сельхозпредприятия, но и познакомиться с местными традициями и обычаями, принять участие в спортивных и творческих мероприятиях.

«Запланированы товарищеские матчи по футболу, волейболу, экскурсия в Кишинев. Работать будут шесть дней в неделю в колхозе “Победа”, который находится в селе Копчак. Вместе с белорусскими ребятами трудиться в Молдову приедет молодежь из стран Евросоюза», — сообщил журналистам представитель Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

По его словам, программа будет насыщенной, интересной.