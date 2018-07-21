Молодежь из Белоруссии и стран ЕС едет в Молдову собирать урожай
В сельхозработах на полях молдавского колхоза «Победа» примут участие представители первого за долгое время приезжего студенческого отряда.
В сельхозработах на полях молдавского колхоза «Победа» примут участие представители первого за долгое время приезжего студенческого отряда.
КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. В Молдову из Новополоцка Витебской области Белоруссии отправились 12 учащихся местного политехнического колледжа и активисты Белорусского республиканского союза молодежи.
По данным белорусских СМИ, ребята будут задействованы в уборке персиков, слив и винограда.
Молодые люди смогут не только поработать на полях сельхозпредприятия, но и познакомиться с местными традициями и обычаями, принять участие в спортивных и творческих мероприятиях.
«Запланированы товарищеские матчи по футболу, волейболу, экскурсия в Кишинев. Работать будут шесть дней в неделю в колхозе “Победа”, который находится в селе Копчак. Вместе с белорусскими ребятами трудиться в Молдову приедет молодежь из стран Евросоюза», — сообщил журналистам представитель Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.
По его словам, программа будет насыщенной, интересной.
«К тому же климат хороший — оздоровление. Домой вернутся в последних числах августа. Уверен, что наши ребята успешно справятся с поставленными задачами, зарекомендуют себя с лучшей стороны и достойно представят Новополоцк и Республику Беларусь», — сказал Прохоров.