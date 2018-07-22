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07:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Эфиопии арестовали мужчину, которому не удалось воскресить мертвого

В Эфиопии арестовали мужчину, называющего себя пророком, после того, как ему не удалось воскресить мертвого человека.

Источник: РИА "Новости"

Гетайаукал Айеле посетил семью, которая оплакивала родственника Белая Бифту, погибшего в аварии несколько дней назад. Гетайаукал, что в переводе означает «Бог знает», пообещал вернуть к жизни умершего, сославшись на историю воскрешения Лазаря Иисусом.

Так называемый пророк распорядился вырыть могилу, вскрыть гроб, после чего он лег сверху на труп и несколько раз громко прокричал «Белай, проснись!»

Процессу пытался помешать работник церкви, на территории которой находилось кладбище, однако присутствовавшие его прогнали.

Видео с неудавшейся попыткой воскрешения разошлось в соцсетях
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Попытка воскрешения, видеозапись которой разошлась в соцсетях, оказалась безуспешной. Гетайаукал вылез из могилы, констатировал, что сделать ничего нельзя, и попытался улизнуть. Однако молчавшие до того момента родственники, среди которых были и те, кто упал в обморок у могилы, пришли в ярость и не позволили ему уйти. Семья умершего набросилась на Гетайаукала и начала его избивать.

От людского гнева его спасла полиция, вскоре приехавшая на место инцидента. Но неприятности несостоявшегося пророка на этом не закончились.

В Эфиопии надругательство над мертвыми является преступлением.

Гетайаукал, медик по профессии, был задержан и доставлен в полицейский участок, сообщил Би-би-си представитель местной полиции.

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В России получил известность «целитель» Григорий Грабовой, который уверял, что является новым Иисусом Христом, умеет воскрешать людей и лечить серьезные заболевания.

В СМИ Грабовой получил прозвище «бесланский воскреситель» — он обещал вернуть к жизни детей, погибших при нападении в Беслане в сентябре 2004 года. СМИ сообщают, что за это он брал деньги. Дело против Грабового и сотрудников его фонда было заведено в 2006 году по статье «мошенничество».

Защита Грабового поясняла, что «целитель» не обещал воскрешения как конкретного действия — речь якобы шла о «библейском смысле» этого процесса. На суде адвокаты и сам Грабовой пытались доказать, что потерпевшие просто не так его поняли.

В 2008 году Грабовой был признан виновным в мошенничестве по 11 эпизодам. Суд признал, что он берет деньги за «воскрешение умерших» и излечение болезней. Грабового приговорили к 11 годам лишения свободы. Позже срок наказания ему был сокращен, а в 2010 году Грабовой вышел на свободу.

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